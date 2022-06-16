انت الان تتابع تفاصيل خبر تأجيل محاكمة عصابة التنقيب عن الأثار بعين شمس لجلسة 14 يوليو حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /704813/تأجيل-محاكمة-عصابة-التنقيب-عن-الأثار-بعين-شمس-لجلسة-14-يوليو

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، اليوم الخميس، جلسة محاكمة تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في التنقيب عن الآثار بمنطقة عين شمس لـ 14 يوليو، وذلك لاستكمال المرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى عبد الفتاح لبنة، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وهاني مصطفى، وأمانة سر رجب شعبان.

أمر الإحالة

وجاء في أوراق القضية بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين وإحالتهم إلى محكمة الجنايات، قيامهم في العام الماضي، بدائرة قسم شرطة عين شمس، بإجراء عمليات حفر كانت تتم خلسة لاستخراج القطع الأثرية بغرض الاتجار فيها وتهريبها إلى خارج البلاد.

أوراق القضية

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمين اعتدوا على أرض أثرية تخضع لقانون حماية الآثار، وأجروا فيها عمليات حفر خلسة دون إذن مسبق من الجهات المختصة بذلك وكان غرضهم من ذلك هو إخفاء عملية الحفر التي تتم حتي يستخرجوا القطع الأثرية ويقوموا بتهريبها خارج البلاد للحصول على مبالغ مالية من وراء عمليات البيع، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

بداية الواقعة

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة عين شمس، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات عن قيام مجموعة من الأشخاص بإجراء عمليات حفر خلسة بدائرة القسم بغرض التنقيب عن الآثار.

ضبط المتهمين

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتم ضبط المتهمين متلبسين أثناء إجراء عمليات الحفر، وتم ضبطهم والأدوات المستخدمة في ذلك واعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا للتنقيب عن الآثار للحصول على مبالغ مالية من ورائها.

سقوط تاجر مخدرات بالإسماعيلية

وجهت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، ونجحت في ضبط عنصر إجرامي لتخصصه في الإتجار في مخدر الحشيش بالإسماعيلية.

رصد المتهم

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (أحد العناصر الإجرامية ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية)تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال إستقلاله دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية، وبحوزته (250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام – مبلغ مالى –هاتف محمول)..وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

قيمة المضبوطات

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى مليون و750 ألف جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.