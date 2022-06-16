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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /704807/طعنها-بالسكين-مصرع-ربة-منزل-على-يد-زوجها-بالقليوبية

شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القايوبية، واقعة مصرع ربة منزل على يد زوجها، بسبب خلافات بينهما، وتم نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهل المتوفاه وشهود العيان.

دوت الخليج

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد إسماعيل عبدالله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغ بوفاة ربة منزل تدعى "ر ع" 22 عام. زانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين أن مرتكب الواقعة زوجها ويدعى "ا. ا" 40 عام، سبق اتهامه في عدد من القضايا الجنائية والتي حبس على إثرها.

النيابة العامة

وكشفت التحريات أن المتهم طعن المجنى عليها بسكين أودى بحياتها بسبب خلافات بينهما، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

السم في البسبوسة.. سيدة تقتل طفلى زوجها بعد حملها ببولاق الدكرور

شهدت منطقة بولاق الدكرور واقعة مؤسفة، بإرتكاب جريمة قتل بحق طفلين على يد زوجة أبيهما، بعد أن تخلصت من الطفل الأكبر منذ شهرين بمحافظة الفيوم، وقبل عدة أيام قتلت الطفل الأصغر عن طريق وضع السم له في البسبوسة، وذلك جعل زوجها يفضح أمرها ويبلغ قوات الشرطة عنها التي أنكرت إرتكابها للجريمتين.

تفاصيل الجريمة

تمكنت النيابة العامة ببولاق الدكرور من كشف تفاصيل الجريمة كاملة برئاسة المستشار محمد النبراوي رئيس النيابة، حين أبلغ سائق قسم شرطة بولاق الدكرور باتهام زوجته بقتل طفله البالغ من العمر 5 سنوات وشكه في قتلها الطفل الأكبر البالغ من العمر 7 سنوات منذ شهرين، وذكر الأب في بلاغه أن زوجته التي تزوجها منذ عامين ادعت وفاة ابنه الأكبر طبيعيا وصدقها عندما هرع بالطفل الى مفتش الصحة الذي اخبره أن الوفاة طبيعية نتيجة أزمة قلبية وقام بدفنه في بلدتهم بالفيوم.

وأشار الأب، إلى أنه عندما عاد وزوجته وطفله الصغير إلى شقتهما ببولاق الدكرور فوجئ بإصابة الطفل بحالة إعياء شديدة عقب تناوله "بسبوسة" ووفاته فورا وانتابه الشك خاصة ان زوجته طلبت منه نقود لشراء البسبوسة وأعقبها مباشرة وفاة طفله واتهم زوجته بقتل ابنيه.