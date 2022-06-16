محمود متولي يشارك في التدريبات الجماعية للأهلي استعداداً لمواجهة الزمالك ‏

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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /704805/محمود-متولي-يشارك-في-التدريبات-الجماعية-للأهلي-استعدادا-لمواجهة-الزمالك

شارك محمود متولي لاعب النادي الأهلي في التدريبات الجماعية ‏التي أقيمت اليوم الخميس، استعدادًا لمباراة الأهلي والزمالك التي تقام مساء ‏الأحد المقبل على استاد الأهلي ضمن منافسات الأسبوع الـ20 في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما شارك محمود متولي في مران اليوم ليؤكد جاهزيته بعد شكوى عضلية خفيفة للاعب خلال ‏مشاركته في مباراة إيسترن كومباني، التي أقيمت أمس على استاد الأهلي السلام والمؤجلة ‏من الجولة الرابعة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.‏

نتيجة مباراة الأهلي وإيسترن كومباني

وحقق النادي الأهلي فوزًا عريضًا على حساب فريق إيسترن كومباني بنيتجة 4 أهداف مقابل هدف وحيد.

وتقدم للنادي الأهلي حسين الشحات في الدقيقة 24، فيما يعزز طاهر محمد طاهر تقدم الأهلي في الدقيقة 31 من ركلة جزاء احتسبها الحكم إبراهيم نور الدين، وأحرز النادي الأهلي ثالث أه​​​دافه في مرمى فريق إيسترن كومباني عن طريق أحمد عبد القادر، في الدقيقة 57 من عمر المباراة.

فيما أحرز فريق إيسترن كومباني أول أهدافه في مرمى النادي الأهلي في الدقيقة 76 من عمر المباراة. ثم أحرز وليد سليما هدف النادي الأهلي الرابع في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.

وشهدت المباراة تألق كبير لمصطفى شوبير حارس النادي الأهلي، والذي تعامل بنجاح كبير في مع الكرات التي تعرض لها فريق النادي الأهلي.

تشكيل الفريق لمواجهة إيسترن كومباني، وجاء كالتالي:

- حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

- خط الدفاع: كريم فؤاد ومحمد هاني ومحمود متولي ومحمود وحيد.

- خط الوسط: أحمد نبيل كوكا ورامي ربيعة وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر.

- خط الهجوم: محمد شريف.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: حمزة علاء وزياد طارق ومحمد أشرف ومحمد فخري ومحمد محمود وصلاح محسن وبدر بانون ووليد سليمان وحسام حسن.