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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /704803/ضبط-لحوم-ودواجن-وأغذية-وأسماك-غير-صالحة-للاستهلاك-الآدمي-بالمنوفية

شنت إدارة المجازر وتفتيش اللحوم، بمركز ومدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، بالتنسيق مع مديرية الصحة ومديرية الطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك حملة تفتيشية مكبرة بعدد من منشأت تصنيع اللحوم والمحلات بنطاق المركز.

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وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع لحوم ببركة السبع بحوزته 3 طن لحوم ومصنعات بانيه غير صالحة للإستهلاك الآدمى، وتم ضبط ثلاجات وبها لحوم وكبدة مجهولة المصدر، ودواجن ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بإجمالى وزن 1000 كجم و ضبط مخزن أسماك سردين مملحة وبحوزتة 2200 كجم أسماك سردين مملحة غير صالحة للإستهلاك الآدمي، وتم عمل الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمها للنيابة العامة لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

إعدام 165 كجم أغذية غير صالحة للإستهلاك الآدمي

وأشار رئيس مركز ومدينة السادات، إلى أنه تم شن حملة تفتيشية أسفرت عن تحرير 7 محاضر وإعدام 165 كجم أغذية غير صالحة للإستهلاك الآدمي، كما تم ضبط 60 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر وغير صالحة للإستهلاك الادمى وقد تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

إعدام حوالي 120 كيلو أغذيه ظهر عليها علامات التلف

كما تم شن حملة تفتيشية بمدينة سرس الليان أسفرت عن إعدام حوالي 120 كيلو أغذيه ظهر عليها علامات التلف، وتحرير 12 محضر عدم وجود شهادة صحية، ومحضر ين إشتراطات صحية، وعدد 4 محاضر عدم إعلان أسعار، وإنذارين عدم إستيفاء إشتراطات بيئية ، و4 إنذارات للسير بإجراءات الترخيص.

تكثيف الحملات التموينية والرقابية

ويأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق.

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري والجهات الأمنية والمعنية لتكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.