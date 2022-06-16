أفشة يشارك في التدريبات الجماعية للأهلي.. وانتظام الدوليين غدًا

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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /704800/أفشة-يشارك-في-التدريبات-الجماعية-للأهلي-وانتظام-الدوليين-غدا

شارك مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، اليوم الخميس، في التدريبات ‏الجماعية التي أقيمت على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الزمالك المقرر لها مساء الأحد المقبل ‏على استاد الأهلي ‏السلام، ضمن منافسات الجولة الـ20 في بطولة الدوري الممتاز.‏

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

وأدي أفشة في التدريبات الجماعية اليوم بعد انتهاء مهمته مع المنتخب الوطني خلال ‏الأجندة الدولية، التي خاض خلالها المنتخب لقاءي غينيا وإثيوبيا ضن التصفيات المؤهلة إلى ‏أمم إفريقيا 2023.

نتيجة مباراة الأهلي وإيسترن كومباني

وحقق النادي الأهلي فوزًا عريضًا على حساب فريق إيسترن كومباني بنيتجة 4 أهداف مقابل هدف وحيد.

وتقدم للنادي الأهلي حسين الشحات في الدقيقة 24، فيما يعزز طاهر محمد طاهر تقدم الأهلي في الدقيقة 31 من ركلة جزاء احتسبها الحكم إبراهيم نور الدين، وأحرز النادي الأهلي ثالث أه​​​دافه في مرمى فريق إيسترن كومباني عن طريق أحمد عبد القادر، في الدقيقة 57 من عمر المباراة.

فيما أحرز فريق إيسترن كومباني أول أهدافه في مرمى النادي الأهلي في الدقيقة 76 من عمر المباراة. ثم أحرز وليد سليما هدف النادي الأهلي الرابع في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.

وشهدت المباراة تألق كبير لمصطفى شوبير حارس النادي الأهلي، والذي تعامل بنجاح كبير في مع الكرات التي تعرض لها فريق النادي الأهلي.

تشكيل الفريق لمواجهة إيسترن كومباني، وجاء كالتالي:

- حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

- خط الدفاع: كريم فؤاد ومحمد هاني ومحمود متولي ومحمود وحيد.

- خط الوسط: أحمد نبيل كوكا ورامي ربيعة وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر.

- خط الهجوم: محمد شريف.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: حمزة علاء وزياد طارق ومحمد أشرف ومحمد فخري ومحمد محمود وصلاح محسن وبدر بانون ووليد سليمان وحسام حسن.