انت الان تتابع تفاصيل خبر رئيس الاتحاد البرلماني الدولي: مؤتمر المناخ في شرم الشيخ ربما يكون الفرصة الأخيرة لإنقاذ كوكبنا حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /704819/رئيس-الاتحاد-البرلماني-الدولي-مؤتمر-المناخ-في-شرم-الشيخ-ربما-يكون-الفرصة-الأخيرة-لإنقاذ-كوكبنا

خلال فعاليات الجلسة الختامية للمؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب..

توجه دوراتي باتشيكو، رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، بالشكر لمجلس النواب المصري برئاسة المستشار حنفي جبالي، والشباب البرلمانيين، وذلك خلال كلمته بفعاليات الجلسة الختامية للمؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

دوت الخليج

وأضاف "باتشيكو" أن الجميع على علم ومن بينهم شباب البرلمانين،بأهمية الإرداة كعنصر رئيسي لمواجهة التغير المناخي، مشيرًا إلى أن شباب البرمانيين يقع على عاتقهم دور مهم خاصة وأنهم يمتلكون السلطة التي تمكنهم من إيجاد حلول لتغيير الأوضاع عبر سن تشريعات لمواجهة الأخطار المناخية التي تواجه العالم، ويجب استغلال تلك السلطات، وهذا التزام من كل فرد منكم لمبادي اتحاد البرلماني العربي.

وتابع: كلنا نرى أن هناك أفكارًا مختلفة ومتفاوتة، فنحن لا نفكر بنفس الطريقة ولا نعيش بنفس الطريقة، إلا أننا منفتحون لسماع آراء متعددة حتى نجمع الأفكار التي تساعدنا لمواجة التغير المناخي، مشيرًا إلى أن التقاعس عن العمل في مواجهة أزمة التغير المناخي ستكون ضريبة يدفعها المجتمع العالمي كله.

وأعرب عن ثقته في شباب البرلمانيين على قدرتهم وبقوة على تضافر الجهود لإيجاد الحلول بالتعاون مع الحكومة لاتخاذ خطوات حاسمة لمواجهة تغير المناخ، كما أننا نحتاج إلى تغيير سلوكنا وتغيير طريقة معالجة المشكلة،، وأيضًا نحتاج إلى تغيير طريقة التفكير، فنحن أمام حاجه ملحة لإيجاد حلول قوية، ولابد أن ننتهز الفرص لتكون مسعى للاستخدام الذي يمكننا من تحقيق الأهداف.

وأكد ضرورة أن تكون اتفاقياة باريس واقعًا ملموسا على الأرض، مشيرًا إلى أن مؤتمر المناخ العام السابق في جلاسكو كان ثري لكن لم تكن هناك أي خطوة فعالة بعد ذلك لمواجة التغير المناخي.

وشدد على أن مؤتمر الأطراف لتغير المناخي بشرم الشيخ ربما يكون الفرص الأخيرة لحماية كوكبنا، ولذلك لابد وأن نتحلى بالعمل منذ اللحظة، ويبذل الجميع مساعيه لإيجاد حلول وتقديم خطط عمل قويةلأنه ليس لدينا وقت للتراخي.

وأشار إلى أن الجميع يخشى من المجاعات وعدم توفر الأمن الغذائي وعدم توفر العدالة الاجتناعية، لكن تلك المشكلات لن تحظى بحل جذري إذا فقدنا كوكبنا، لذلك يجب أن تكون هناك خطط لمعالجة قضية التغير المناخي التي هي أساس تلك المشكلة وتفاقم منها.

رئيس الاتحاد البرلماني الدولي: مؤتمر المناخ في شرم الشيخ ربما يكون الفرصة الأخيرة لإنقاذ كوكبنا

وأردف: يجب أن نعمل جنبًا إلى جنب ونتناقش فيما علينا أن نقدمه حتى لا نخسر المزيد، وإلا ستذهب الفرصة التي لدينا لكي ننجو بكوكبنا سدى.

وفي ختام كلمته، أعرب عن ثقته من خلال الطاقة التي رآها في شباب البرلمانيين، أنه لن يسمح بضياع الفرصة أو المناقشات التي تم عقدها خلال المؤتمر وسيتم العمل على تحقيق وتفعيل المخرجات التي انتهى إليها للمؤتمر العالكي الثامن للبرلمانيين الشباب تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.