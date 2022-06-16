القباج تتلقي تقريرًا بأنشطة وإنجازات قطاع التطوع بوحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 02:22 مساءً - وزيرة التضامن الاجتماعي:

- عدد المتطوعين بوحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات تجاوز الـ 12 ألف متطوع.. والوحدات هدفت إلى نشر ثقافة التطوع وتنمية شخصية الطالب المتطوع في عامها الأول

- وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات نفذت أكثر من 900 نشاط مع المتطوعين خلال العام الدراسي 2021-2022..وعملت علي تكوين شخصية المتطوع الفعال

- تنظيم تدريبات للمتطوعين لكي يكونوا قادة صغار.. وإدخالهم في المعارض تحت شعار "المتطوع المنتج"

تلقت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا قدمه الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية ومنسق عام برنامج وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات عن أنشطة وإنجازات قطاع التطوع بوحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات، حيث أعطت وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات اهتمامًا بمحور التطوع ، وأولوية للمتطوعين.

وكشف التقرير الذي عرض علي وزيرة التضامن الاجتماعي أن عدد المتطوعين بوحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات تجاوز الـ 12 ألف متطوع من طلاب الجامعات بالوحدات، وأصبح المتطوعون أول الحاضرين والمشتركين فى كافة الأنشطة من ندوات ومعسكرات وورش عمل ودورات تدريبية وزيارات ميدانية خارجية، حيث نفذت وحدات التضامن الاجتماعى خلال الفترة من يونيو 2021 حتى مايو 2022 عدد 900 نشاط مع المتطوعين ، وهدفت الوحدات من خلال خطة أنشطتها فى السنة الأولى من تواجدها بالجامعات إلى نشر ثقافة التطوع وتنمية شخصية الطالب المتطوع.

ونفذت وحدات التضامن الاجتماعي عددًا من الأنشطة للمساهمة في نشر ثقافة المتطوع وهدفت إلى تكوين شخصية المتطوع الفعال، وكان الهدف الأسمى للوحدات، فنفذت ما يقرب من 317 نشاطا توعويًا، هدف إلى تنمية شخصية بناءه قادرة على العمل ولديها قدر على المسئولية المجتمعية ،( معسكرات قادة التطوع ، ورش القيادة والتبعية ، معسكرات قادرون باختلاف ، ورش تنمية المهارات المختلفة مثل "كيف تكون قائد ناجح و الإقناع والتفاوض ، التطوع والعمل الجماعى ، أساليب النجاح " ،...) وعدد من المبادرات وحملات التوعية ( تطوع بوعى ، سيب بصمتك ، انا متطوع أنا مسئول ، ...) .

كما قامت باستثمار طاقات الشباب لتكون طاقات فعلية وعملت علي تنمية شخصية المتطوع المنتج ، فنفذت 349 نشاط تمكين اقتصادى شمل على ندوات وورش عمل ودورات تدريبة (المشروعات الصغيرة ، الحرف اليدوية المتنوعة ، وورش ريادة الأعمال، كيفية دراسة جدوى المشروعات الصغيرة، ورش التسويق ، ...) ، حتى عملت الوحدات على تنظيم عدد من المعارض (9) وإدخال المتطوعين كعارضين فى المعارض التى نفذتها داخل الجامعات تحت شعار " المتطوع المنتج" ، ومن جانب آخر عمدت الوحدات على تأهيل متطوعيها لسوق العمل فنفذت العديد من الندوات وورش العمل تحت مسمى " جلسات الإرشاد الوظيفى " .

ونظمت تدريبا للمتطوعين لكي يكونوا قادة صغار من خلال إشراكهم فى الأعمال الإدارية والتنظيمية وتكوين لجان يشترك فيها المتطوع وفقاً لميوله وقدراته ( التدريب والتنظيم – الإعلام – العلاقات العامة - ...) ويتم إكسابه المهارات المختلفة من خلال ورش العمل والدورات التدريبية وذلك على مستوى (29) وحدة داخل الجامعات، وكذلك زيادة معارف وخبرات الطالب المتطوع من خلال إشراكه فى الزيارات الميدانية الخارجية للجهات المختلفة ( مراكز التكوين المهنى –مراكز إعداد الأسر المنتجة – الهلال الأحمر المصرى- الشئون الاجتماعية – الجمعيات الأهلية – دور الأيتام والمسنين- المشروعات القومية - ...).

وفيما يلى أبرز الإنجازات الخاصة بالمتطوعين المنفذة على مستوى كافة الوحدات بشكل أكثر تفصيلاً:

ورش القيادة والتبعية

فعلي مستوى 23 وحدة للتضامن الاجتماعي داخل الجامعات ، تم تنفيذ ورش القيادة والتبعية لمتطوعى الوحدات شملت عدد 2660 مستفيدا، تضمنت ورش عمل نظرية وعملية عن مفهوم القيادة وأنواعها وسمات القادة ، ومحاكاة عملية للشخصية القيادية ، حيث قامت وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات خلال عام 2021و 2022 ، بتدريب بعض المتطوعين وترشيح قادة من المتطوعين فى العديد من المجالات التطوعية داخل الوحدات ( التنظيم والإدارة ، موارد بشرية ، علاقات عامة ، إعلام، مباردات، ....)

المعسكرات

ونظمت وحدات التضامن سلسة من المعسكرات ، شارك فيها المتطوعون بشكل أساسى فى كافة الأنشطة المنفذة بها، وذلك بمعدل 25 معسكرا، شمل 2752 مستفيدا ، ويعد معسكر " قادة التطوع "، و" قادرون باختلاف " أهم المعسكرات التى شارك فيها متطوعو الوحدات

أنشطة وخدمات التمكين الاقتصادي

كرست وحدات التضامن الاجتماعي ضمن خطة الأنشطة الخاصة بها لعام 2021-2022 عدداً من الأنشطة فى محور التمكين الإقتصادى والحماية الاجتماعية، بل قامت الوحدات فى العديد من الجامعات بإشراك متطوعيها كعارضين" المتطوع المنتج " للمنتجات المختلفة ضمن معارض وحدات التضامن والأسر المنتجة بالجامعات بإجمالى عددمستفيدين 6360 ، بالإضافة لجلسات الإرشاد الوظيفى والمشاركة فى الملتقيات التوظيفية بإجمالى عدد مستفيدين (2210 )، وذلك حرصاً من وحدات التضامن الاجتماعي على جعل متطوعيها ذو استعداد قوى لاستقبال الحياة العملية والخروج لسوق العمل.

جلسات الإرشاد الوظيفى والمشاركة في الملتقيات التوظيفية

جلسات الإرشاد الوظيفى هو المسمى الذى أطلقته وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات ، صممت كبرامج هدفت إلى تعريف الطالب بمتطلبات سوق العمل حتى يستطيع وضع أولى خطواته نحو الحياة العملية، حيث شملت على دورات تدريبية مصغرة لتعريف الطالب بمتطلبات سوق العمل ، كيفية إنشاء سيرة ذاتية ،مهارات المقابلات الوظيفية ، كيفية تحديد الإمكانيات طبقاً لاحتياجات الوظيفة ، تحليل الفرد وتحليل العمل ، . ....) ، شملت جلسات الإرشاد الوظيفى ، عدد (2210) طالب ، وجاري إستكمالها فى إجازة نهاية العام الدراسى .

فى حين شاركت بعض الوحدات الأخرى( وحدتى التضامن الاجتماعى بجامعات أسوان والفيوم وسوهاج ،أزهر المنصورة ...) فى الملتقيات التوظيفية التى أطلقتها الجامعات .

ورش التمكين الاقتصادى

شكل نشر الوعى تجاه المشروعات الصغيرة أهمية بالغة فى عمل الوحدات، فبدأت كافة الوحدات تنفذ العديد من الأنشطة الخاصة بالمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال ودراسات الجدوى ، ثم الانتقال للمرحلة الثانية الخاصة بتعريف الطالب الجامعى على الحرف اليدوية بأنواعها ، فتنوعت الحرف اليدوية بين الوحدات ( الكروشية ، الديكوباج ، الرسم على الزجاج ، الطين وصناعة الفخار ، الأكسسورات والحلى ، الخياطة والتريكو ، إنتاج المنظفات، ...) ، ثم كرس الاهتمام بدورات التسويق الخاصة بالمشروعات الصغيرة حيث تناولت الوحدات أنواع التسويق المختلفة الميدانية ، الإعلانات ، الإلكترونية ، ... ، بل تم الخروج فى عدد من الوحدات بمعارض خاصة بمستخرجات ورش الحرف اليدوية.

المعارض

شاركت العديد من الوحدات متطوعيها كعارضين فى 9 معارض تم تنفيذها حتى الآن فى الجامعات ( الفيوم ، بنى سويف ، الأسكندرية ، قناة السويس ، عين شمس ، جنوب الوادى بقنا ، الوادى الجديد ،المنوفية ، حلوان )، وذلك دون أى مقابل مادى تسهيلاً على مساعدة متطوعيها التعرف على كيفية تنفيذ مشروعات صغيرة ناجحة .

وشارك المتطوعون كعارضين لأنواع مختلفة من المنتجات والحرف ( الأكسسورات ، الكروشية ، المنتجات الغذائية ،....) .

متابعة الأحداث العالمية

شاركت الوحدات متطوعيها فى التوعية باليوم العالمى للعديد من الظواهر والقضايا ، نذكر منها الاحتفال باليوم العالمى للتعليم وحدة التضامن الاجتماعى بجامعة حلوان ، اليوم العالمى لذوى الإعاقة بوحدة التضامن الإجتماعى جامعة عين شمس وتكريم طلاب ذوى الهمم ، الاحتفال باليوم العالمى للتطوع بسوهاج وتكريم المتطوعين ، الاحتفال بيوم اليتيم بالاقصر وأسوان وبنى سويف وزيارات دور الأيتام ، كذا قامت كافة وحدات التضامن الإجتماعى فى الجامعات الأخرى بالإحتفال باليوم العالمى ( التعليم ، التوحد، التدخين ، الإدمان ، العدالة الإجتماعية ،ختان الأناث ........ ) .

في حين شاركت الوحدات برفقة متطوعيها الطلاب داخل الجامعة بدءًا من استقبال الطلاب الجدد فى أسبوع الجامعة من بداية العام الدراسى ، فرق دعم أثناء أداء الطلاب للامتحانات الدراسية ، الاحتفال بالأعياد والمناسبات ، جولات ترحيبية.

مبادرات وحملات التوعية

أطلقت وحدات التضامن الاجتماعى العديد من المبادرات التى شملت 3184 مستهدفا ، والتى لقت صدى إيجابى بشكل كبير فى نفوس الطلاب والمسئولين داخل الجامعات ، نذكر منها مبادرتى "سيب بصمتك "و "إنسان زينا" بوحدة التضامن الاجتماعي بجامعة أسوان والتى هدفت إلى تنمية الشعور بالمسئولية لدى الطلاب والعاملين بالجامعات بضرورة تبادل الخدمات والمهارات المختلفة بين الأفراد تحت مبدأ المنفعة المتبادلة .

فى حين أطلقت وحدة التضامن الاجتماعى بجامعتى أسيوط وجنوب الوادى حملة "بالتضامن هنجملها"، والتى هدفت لتنظيف بعض المناطق بالجامعة والمحافظة وتجميل الشوارع و إطلاق العديد من حملات التشجير ، والعديد من المبادرات الأخرى لكافة الوحدات "أنا متطوع أنا مسئول ، تطوع بوعى ، بنكمل بعض ، بكرة بتاعنا ، .....".

الزيارات التفقدية وتنمية المسئولية المجتمعية

برفقة متطوعي الوحدات نفذت وحدات التضامن الاجتماعى عدد من الزيارات أكثر من 135 زيارة تفقدية إلى الجهات الخارجية المختلفة وذلك برفقة متطوعيها، حيث نظمت الوحدات زيارات إلى مراكز التكوين المهنى ومراكز إعداد الأسر المنتجة ، الجمعيات الأهلية للتعريف وتنمية الوعى الفعلى تجاه المشروعات الصغيرة ، كذا عمل ربط للمتطوعين بما تم تدريبهم عليه من ورش عمل للحرف اليدوية والمنتجات المختلفة بمراكز التكوين المهنى، فى حين تم تنظيم زيارات إلى ( مديريات التضامن الاجتماعى، الشئون الإجتماعية و مراكز التأهيل ، الهلال الأحمر المصرى ، ..) والعديد من الجهات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى وجار تنظيم زيارات إلي المشروعات القومية كتوشكي وقناة السويس .

وبهدف تنمية المسئولية المجتمعية وغرس مشاعر الشعور بالآخرين نظمت الوحدات العديد من الزيارات لدور الأيتام فى اليوم العالمى للطفل اليتيم ، ودور المسنين و مشفى الأورمان ،..... .، حيث تم توزيع العديد من الهدايا وتقديم العديد من العروض الترفيهية للمستهدفين .

كذا نظمت الوحدات عدد من الزيارات إلى المشروعات القومية المختلفة حرصاً على تنمية الوعى نحو المعالم والجهات المحلية المختلفة.

مسابقات معرفية

خلال شهر رمضان السابق 2022 ، أطلقت وحدات التضامن الاجتماعى لمتطوعيها مسابقات رمضانية ، حيث استهدفت المسابقة طلاب الجامعة عامة والمتطوعين بصفة خاصة ، هدفت المسابقة إلى نشر التوعية بالخدمات والبرامج المقدمة لوزارة التضامن الإجتماعى ووحدات التضامن الإجتماعى بالجامعات كذا تنمية روح المسابقة والتنافس بين متطوعين الوحدات ، شملت المسابقة عدد متفاعلين أكثر من (40000) و (1000) مشترك تقريباً ، و عدد (160) فائز تقريباً ، وتنوعت جوائز الفائزين بين الوحدات ما بين الدروع وجوائز مالية نقدية.

تكريم متطوعي الوحدات

أصبح المتطوعون جزءا لا يتجزء من الوحدات ، حيث كرمت العديد من الوحدات متطوعيها ( جائزة أفضل متطوع بالوحدة) من خلال منح الشهادات التقديرية والدروع تقديراً لمجهوادتهم وتشجيعاً لهم على الاستمرار.

المنصات الإلكترونية

تسعي وحدات التضامن الاجتماعي لنشر خدماتها داخل الجامعات وعلى المنصات الإلكترونية ، لسهولة وصول الأنشطة الخدمية التى تقدمها الوحدات للفئات المستهدفة من ( الطلاب – العاملين ) ، وذلك على المستوى الميدانى والتواجد الفعلى لمسؤليين الوحدات داخل الجامعات ، أو من خلال المنصات الإلكترونية ، حيث بلغ عدد المتابعين على صفحات التواصل الاجتماعى أكثر من (20000) مستفيد على صفحات الفيس بوك والانستجرام الخاصة بالوحدات.

الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت برنامج وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية منذ بداية عام 2021، وتم تنفيذه داخل 29 جامعة تتضمن الجامعات الحكومية، وجامعة الأزهر بفروعها الثلاثة، والجامعة المصرية الروسية، وتسعى الوزارة إلي التوسع في بقية الجامعات المصرية الخاصة، حيث تم مؤخرا توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة العريش بسيناء لإنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي بداخلها ليصبح عدد الوحدات ٣٠ وحدة داخل الجامعات المصرية.

وتهدف وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات إلي تعزيز وتوظيف قدرات الشباب، وتوفير كافة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للطلاب وتلبية احتياجاتهم الأساسية أثناء سنوات دراستهم الجامعية، بالإضافة إلي تعزيز الوعي الإيجابي لطلاب الجامعات حول أهم القضايا الاجتماعية والدمج المجتمعي وزيادة معدلات الاستثمار فيهم، من أجل تعزيز العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي، وأخيرًا تكريس ثقافة التطوع لدى الطلاب في كافة الأنشطة التى تعزز مشاركتهم في تنمية المجتمع وفي العمل العام.