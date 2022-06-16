لجنة الصحة والسكان بالقومي للمرأة تناقش خطة عملها في الفترة المقبلة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 02:22 مساءً - عقدت لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدوري برئاسة الدكتورة أحلام حنفي عضوة المجلس ومقررة اللجنة، وبمشاركة أعضاء وعضوات اللجنة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

حيث أكدت الدكتورة أحلام حنفي أنه في اطار الاحتفال باليوم العالمي للبيئة والذي يوافق يوم 5 يونيو من كل عام ، لابد من التأكيد على ضرورة الاهتمام بالبيئة المحيطة والطبيعة التي نعيش بها والحفاظ على توازنها وعدم الإخلال بها لان ذلك ينعكس بصورة كبيرة على الصحة ، موضحة أن صحة المرأة تعد أحد أهداف التنمية المستدامة من حيث القضاء علي الفقر والجوع، وتوفير الأمن الغذائي وتعزيز الزراعة، وتحقيق المساواة بين الجنسين .

و أوصت اللجنة بضرورة التقليل من استخدام المنتجات البلاستيك والاهتمام بالأمن الغذائي، والتوعية بخطورة الاشعاعات، بالإضافة إلى التوسع في استخدام الطاقة المتجددة ( الطاقة الشمسية/ طاقة الرياح)، مما سيؤثر بشكل إيجابي علي المناخ وعلى صحة المجتمع والمرأة بشكل خاص .