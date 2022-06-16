صحة الشرقية: «حقك تنظمى» قدمت الخدمة لـ 45 ألف منتفعة فى 4 أيام

جدة - نرمين السيد - صرح الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمى"، فى يومها الرابع بالمرحلة الأولى، قدمت الخدمة الطبية لـ11469 منتفعة بالمحافظة.





وبلغ عدد الحاصلات على وسائل 7565 سيدة، ليصل بذلك إجمالى من تم تقديم الخدمة لهم 45344 خلال يومين، والحاصلات على وسائل 32833 سيدة حتى الآن، بالإضافة لتقديم خدمات الصحة الإنجابية من متابعة الحمل والفحص بالسونار وكشف النساء والباطنة والأطفال.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية بأن حملة "حقك تنظمى" انطلقت يوم الأحد الماضى تحت رعاية وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتقدم الخدمات الطبية بالمرحلة الأولى للحملة من خلال الفرق الطبية بالعيادات الطبية الثابتة والمتنقلة، بواقع 224 عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة، مدعمه بخدمة الأخصائى، و15 عيادة متنقلة لضمان وصول الخدمات لجميع السيدات المستهدفة بالمناطق النائية والعشوائية بالنجوع والقرى بجميع أنحاء المحافظة.

وتابع: بمشاركة فرق طبية مدربة على أعمال الحملة تتكون من 116 طبيب مدرب، و 314 ممرضة، و 465 رائدة ريفية ومثقفة سكانية، بجانب ندوات إعلامية توعوية عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بجميع أنحاء المحافظة.

وأشار إلى أن الحملة تستهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجاناً لجميع السيدات المستهدفة بالمرحلة الأولى، فى 10 إدارات صحية بالمحافظة، وهى "العاشر من رمضان، القنايات، الإبراهيمية، القرين، الحسينية، أولاد صقر، ديرب نجم، مشتول السوق، بلبيس، أبو حماد"، وتستمر لمدة 5 أيام من 12 حتى مساء اليوم الخميس 16 يونيو.