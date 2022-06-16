الهجرة تطلق مبادرة «اتكلم ماتخفش.. مصر معاك» لدعم المصريين بالخارج نفسيا

جدة - نرمين السيد - أطلقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فعاليات مبادرة "اتكلم ماتخفش.. مصر معاك"، بالتعاون مع مؤسسة شيزلونج المتخصصة فى مجال الصحة النفسية عبر الإنترنت، لتقديم خدمات الاستشارات والدعم النفسى للشباب من أبناء المصريين فى الخارج.





حضر الفاعليات الدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة لشئون التطوير المؤسسي، والسفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والسفير محمد خيرت مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولي، ومحمد علاء المدير التنفيذى لمؤسسة شيزلونج، والدكتور محمد الشيخ المدير الطبى لمؤسسة شيزلونج، وعدد من ممثلى المؤسسة، وأعضاء من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومجموعة من الشباب المصريين الدارسين والمقيمين بالخارج، وعدد من خبراء الصحة النفسية والتنمية الاجتماعية، وعدد من الصحفيين والإعلاميين، ومجموعة من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعى.

بدأت الفاعليات بعرض فيلم تسجيلى قصير يوضح محاور المبادرة وأهدافها، ثم فيديو مبسط يوضح خطوات وإجراءات التسجيل على المنصة الإلكترونية لمؤسسة شيزلونج لتلقى العلاج.

من جهته، قال محمد علاء المدير التنفيذى لمؤسسة شيزلونج، فى كلمة خلال إطلاق المبادرة: "نحن نفتخر بالعمل على إنجاز هذا المشروع وخروجه إلى النور، حيث تعد نتاج عمل وجهد كبير من خلال فريق عمل المؤسسة بالتنسيق مع وزارة الهجرة، إذ نقدم خدمات الدعم النفسى للمصريين بالخارج ونعمل على مساعدتهم على تخطى الظروف الصعبة، وخاصة الأضرار النفسية التى ظهرت فى مرحلة العزل عقب انتشار جائحة كورونا".

وأضاف: "تعرض العديد من أبناء الجالية المصرية لأوجه عديدة من الضغوط النفسية والعصبية نتيجة العزل المنزلى وعدم القدرة على التواصل مع أقربائهم بمصر، وكذلك فى الفترة الأخيرة بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية والتحديات التى قابلتها وزارة الهجرة والتفانى فى إعادة أبناء الجالية المصرية إلى أرض الوطن، حيث اكتشفنا أيضا احتياج العديد من الشباب لخدمات الدعم النفسى للخروج من هذه المرحلة بعد تعرضهم لضغوط و تحديات كبيرة للهروب من الحرب ومحاولة النجاة والوصول إلى أرض الوطن".