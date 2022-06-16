نائب محافظ قنا يتابع مشروعات حياة كريمة بقرية السمطا بحرى

جدة - نرمين السيد - تابع نائب محافظ قنا حازم عمر، أعمال التشطيبات النهائية بعدد من مشروعات "حياة كريمة" بقرية السمطا بحرى التابعة لمركز دشنا، للاطمئنان على معدلات التنفيذ، ومدى الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات القياسية، رافقه أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا.





واستهل نائب المحافظ -جولته اليوم الخميس- بتفقد أعمال التشطيبات النهائية بمجمع الخدمات الزراعية، والذى يقع على مساحة 315 مترا، ويضم (وحدة بيطرية، جمعية زراعية، مكتب إرشاد زراعى)، بتكلفة مالية تصل إلى 9 ملايين جنيه، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 98% من اجمالى الأعمال.

ووجه بسرعة إنهاء الأعمال وتسليمه إلى مديرية الزراعة لبدء التشغيل التجريبى للمجمع، لافتا إلى أنه سوف يسهم فى إحداث نقلة نوعية، على مستوى الخدمات الزراعية المقدمة للمواطنين، لا سيما فى ظل توجه الدولة نحو تطبيق كارت الفلاح الذكى، والاعتماد على أنظمة الرى الحديث.

واستكمل نائب المحافظ جولته بتفقد مجمع الخدمات الحكومية، المقام على مساحة 570 مترا، ويتكون من 3 طوابق تضم "وحدة محلية، مجلس محلى، مكتب بريد، شهر عقارى، سجل مدنى، وحدة تضامن اجتماعى، مركز تكنولوجى، مكتب تموين"، بتكلفة مالية تصل إلى حوالى 13 مليون جنيه، وتم الانتهاء من كافة أعمال المبانى وجارى عمل التشطيبات النهائية بالمبنى، وتوصيل المرافق، تمهيدا لتسليم المبنى للأجهزة المعنية وبدء التشغيل التجريبى وتقديم الخدمات للجمهور.

كما تفقد الجناح الجديد بمدرسة وحدة السمطا الإبتدائية المشتركة، والتى تم إنشائه ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتى تم إنشاء الجناح الجديد على مساحة 500 م، ويتكون من 5 طوابق، تشمل 25 فصلا دراسيا، بالإضافة إلى المكاتب الإدارية والمكتبة، وتم تسليم المبنى إلى مديرية التربية والتعليم وتشغيله خلال الترم الثانى من العام الدراسى 2021 / 2022.

واختتم نائب المحافظ الجولة بتفقد سير العمل بنقطة إسعاف السمطا بحرى، والتى تم إنشاؤها على مساحة 300 م، بتكلفة مالية بلغت حوالى 3.5 مليون جنيه، ويضم المبنى جراج يستوعب سيارتى إسعاف، ومبنى إدارى يضم غرفة IT، وصيدلية، واستراحة أطباء، وتم تسليم المبنى إلى هيئة الإسعاف وتم تشغيله، لخدمه الطريق الزراعى، وأهالى قرية السمطا بحرى للتعامل الفورى والسريع مع أى حادث طارئ وعمل الإسعافات الأولية للمصابين أثناء نقلهم للمستشفى لاستكمال العلاج.