الجيزة تنهى استعداداتها لاستقبال ماراثون الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - عقد أحمد راشد محافظ الجيزة، لقاء موسعا للوقوف على الاستعدادات والتجهيزات النهائية والإجراءات الاحترازية والوقائية الجارى تنفيذها لاستقبال امتحانات الثانوية العامة.





وأشار المحافظ إلى تجهيز 190 لجنة أساسية للعام الحالى يؤدى بها 78 ألف و777 طالب وطالبة الامتحانات هذا العام حيث تضم كل لجنة ما بين 16 إلى 18 طالبا، مؤكدا توفير الكمامات للطلاب والحفاظ على المسافات والإجراءات الوقائية والاحترازية بينهم، وتوفير مطهرات وكواشف حرارية داخل اللجان.

وأوضح أنه سيتم متابعة سير عملية الامتحانات يوميا لتلاشى أى معوقات داخل اللجان وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن.

وخلال الاجتماع وجه المحافظ بإعداد تقرير نهائى للوقوف على مدى جاهزية اللجان لاستقبال الامتحانات وأى معوقات لحلها على الفور، كما كلف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرى الإدارات بتطهير وتعقيم ورفع كفاءة محيط لجان ومقار الامتحانات من الخارج والداخل وذلك بصفة يومية والعمل على إزالة أى مظاهر للإهمال من خلال رفع كفاءة النظافة وعدم السماح بوجود الباعة الجائلين ورفع أى إشغالات بمحيط اللجان وعدم السماح بوجود مواقف الميكروباص العشوائية أمام المدارس لتهيئة المناخ الملائم للطلاب.

وأكد المحافظ على ضرورة توفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات والتأكد من توفير مراوح باللجان والإضاءة والتهوية المناسبة وتوفير زجاجات المياه والتأكد من صلاحية جميع المرافق بالمدارس ورفع كفاءة التى بحاجة إلى أعمال صيانة بسيطة بالتنسيق مع الإدارات التعليمية وشركات المرافق.

واطلع المحافظ خلال اللقاء على خطط توزيع سيارات الإسعاف وجاهزية القطاع الصحى فى توفير الطبيب او الزائرة الصحية بالمدارس موجها بضرورة توفير الرعاية الصحية والاطمئنان على الحالة الصحية للطلبة والتأكد من عدم وجود أية معوقات قد تواجههم مع التصدى بكل حزم لمنع كافة الممارسات والمحاولات السلبية التى تتم فى بعض الأحيان بهدف الغش أو الخروج عن القانون بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

وناشد محافظ الجيزة أولياء أمور الطلاب بعدم التواجد خارج اللجان وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية الواجب مراعاتها حرصا على سلامتهم وللحد من أى تجمعات.

من جانبه، قال مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إنه تم تجهيز 49 استراحة على مستوى المحافظة مجهزة بكافة سبل الإقامة المناسبة للمراقبين بلجان الثانوية العامة من الخارج وتتوافر بها المطهرات وأدوات التعقيم اللازمة مع المتابعة اليومية مع الإدارات التعليمية لسرعة التعامل مع أى معوقات.

اللقاء الذى ترأسه المحافظ جاء بحضور اللواء علاء بدران السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد وتيسير عبدالفتاح رئيس مدينة الجيزة ومديرى مديريات التربية والتعليم والصحة وممثل من مديرية الأمن والكهرباء وشركة المياه ورئيس جهاز التفتيش ومدير غرفه العمليات وهيئات التأمين الصحى والإسعاف ومدير الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن.