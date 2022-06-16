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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /704801/المصري-الديمقراطي-الاجتماعي-ينظم-ندوة-بالفيوم-حول-تحديد-الهوية-السياسية

نظم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالفيوم، ندوة حول تحديد الهوية السياسية حاضر فيها المهندس باسم كامل الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بحضور د. محمد طه عليوة عضو مجلس الشيوخ عن الحزب، واللواء أشرف عزيز اسكندر، أمين محافظة الفيوم، وعدد من أعضاء الحزب والشخصيات العامة وأمناء الأحزاب والإعلاميين وذلك بمقر الحزب بالفيوم.

دوت الخليج ندوة بالفيوم حول تحديد الهوية السياسية تناولت الندوة تشكيل الوعي السياسي للأفراد وأعضاء الحزب ليكون لديهم رؤيتهم وأفكارهم الواضحة، وشرح المهندس باسم كامل النظم السياسية والاقتصادية المختلفة وخصائص كل منها. كما طرح المهندس عدة تساؤلات حول تلك النظم ومن خلال الإجابة عليها يمكن للشخص معرفة الاتجاهات السياسية التي ينتمي إليها. وخلال الندوة استمع المهندس باسم كامل لتساؤلات الحاضرين وقام بالرد عليها .

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