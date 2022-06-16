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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /704799/البنك-الاهلى-المصرى-يوفر-الشهادة-البلاتينية-بعائد-مرتفع

أتاح البنك الاهلى المصري الشهادة البلاتينية بأعلي قيمة عائد في مختلف البنوك المصرية فهى تصل إلى 14% لذا يقبل الكثيرون من عملاء البنك الاهلى المصرى على شراء شهادة الادخار البلاتينية لتأمين مستقبلهم ومستقبل صغارهم، ويمكن شراء شهادات البنك الاهلى المصرى من خلال فروع البنك الاهلى المصرى أو خدمة الانترنت البنكية، ويوضح دوت الخليج تفاصيلها.

شهادة البنك الاهلى المصرى - الشهادة البلاتينية أجل 3 سنوات للعائد الثابت - سعر الفائدة 14% سنويًا - يصرف العائد شهريا شهادات البنك الاهلى المصرى - يتم احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء - يمكن الاقتراض بضمانها من أي فرع من فروع البنك الاهلى المصرى مع إمكانية اصدار بطاقات ائتمان بمختلف أنواعها. 3 طرق لشراء شهادات البنك الاهلى المصرى - فروع البنك الاهلى المصرى. - عن طريق خدمة الكول سنتر. - عن طريق الإنترنت البنكي وللعميل الحق في شرائها في أي وقت يرغب وبأي طريقة من الثلاثة.

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