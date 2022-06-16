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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /704797/الأرقام-القياسية-بشكل-آخر-قبل-وبعد-انتقال-صلاح-للدوري-الإنجليزي

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

بعد انتقال صلاح لقلعة الريدز، خشى البعض عليه من أن يعيش حالة من التشبع، فابعد الارقام التي صنعها لنفسه لي الدوري الإيطالي رفقة فريقي روما وفيرونتينا، جاءه عرض ليفربول، وبات الجميع يتحدث عن أن رجوعه للدوري الإنجليزي من جديد سيشهد على انتكاسة أخرى لصلاح مماثلة لانتكاسته في تشيلسي.

صلاح، كسر قوانين الطبيعة وتحدى العالم بأجمعه، وأصبح أحد نجوم البريميرليج وفريقه ليفربول، إن لم يكن نجمه الأوحد، فقد شهد عام 2017 وهو أول مواسمه مع الريدز انطلاقة قوية وارقام قياسية استحق على إثر هذه الأرقام، أن يكون هو هداف الدوري الإنجليزي برصيد 32 هدف، وحصد جائزة الأفضل في الدوري، ولم يكتف صلاح بهذا القدر من النجاح بل تُوج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، ونرصد لكم خلال هذا التقرير كيف غير صلاح الأرقام في الدوري الإنجليزي.

في عصر ما قبل صلاح، كان يستحيل لعقل بشري أن يتصور ما يفعله الفرعون المصري في البطولة الإنجليزية، فصلاح غير الأرقام القياسية لصالحه، وبعد أن كان الأسطورة الايفوارية ديدييه دروجبا هو أكثر لاعب أفريقي يسجل أهداف في الدوري الإنجليزي بواقع 104، تمكن صلاح وفي غصون 5 مواسم أن يتخطى هذا الرقم وسجل 118 هدفا في البريميرليج وأصبح هو أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلاً للأهداف في الدوري الإنجليزي.

صلاح تجاوز أيضا رقم ستيفن جيرارد، صاحب أعلى معدل تهديفي لليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا بواقع 21 هدف، وتمكن "مو" من تسجيل حتى الآن 33 هدفاً.

الفرعون المصري وصل لأرقام رونالدو القياسية، فبعد أن كان البرتغالي هو صاحب أعلى معدل تهديفي في البريميرليج خلال موسم واحد برصيد 31 هدفاً، صلاح ضرب برقمه عُرض الحائط وسجل 32 هدفا في أول موسم له مع الريدز

بعد أن كان فيرناندو توريس هو أسرت لاعب يصل لحاجز ال50 هدف في 72 مباراة، جاء صلاح وحطم رقمه بعد أن سجل نفس رقمه التهديفي ولكن في 69 مباراة فقط، كما حطم رقم روجر هانت الذي كان هو أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 100 هدف في 152، تم تحطيمه من قبل صلاح الذي سجل نفس عدد الاهداف ولكن في 151 مباراة.