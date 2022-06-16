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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /704795/محافظة-سوهاج-توافق-على-مقترح-نائب-التنسيسيقة-بإنشاء-فرع-لجامعة-الأزهر

رحبت محافظة سوهاج ممثله في سكرتير عام مساعد المحافظة، بالاقتراح المقدم من النائب أحمد فوزي، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بإنشاء فرع لجامعة الأزهر بسوهاج، مؤكدا علي ان المحافظة توافق وترحب وليس لديها مانع بتقديم كافه التسهيلات من تراخيص واجراءات.

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