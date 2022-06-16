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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /704793/وكالة-إرنا-إيران-تحتجز-سفينة-تنقل-وقود-مهربة

أفادت وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء بأن السلطات الإيرانية احتجزت سفينة فى مياه المحيطة بجزيرة كيش فى الخليج وأتهمت السلطات الإيرانية أن هذه السفينىة تنقل 90 الف لتر من الوقود المهرب.

دوت الخليج

أعتقال طاقم السفينة

وأشارت الوكالة الإيرانية بأن قبطان السفينة وخمس أشخاص الآخرين من أفراد الطاقم قد صدرت ضدهم أوامر إعتقال جنائية وتم القاء القبض عليهم.

ويذكر انه فى الشهر الماضي قد أعلن الحرس الثوري الايراني عن احتجاز ناقلتي نفط تابعة لليونان وذلك لأرتكابهما مخالفات لم تحددها السلطات الايرانية.

وتأتي هذه الخطوة الإيرانية نتيجة نزاع مع اليونان بشأن ناقلة نفط روسية تحمل نفطا ايرانيا قامت السلطات اليونانية بأحتجازها.

اليونان تمنع مغادرة السفينة الروسية

ويشار إلى أن المحكمة اليونانية قد أمرت يوم الثلاثاء الماضي بمنع مؤقت لمغادرة السفينة الروسية رغم رفع الحجز عن السفينة التى أوقفت قبل أسابيع بناء على طلب الولايات المتحدة الأمريكية.

اليونان تعيد تسمية السفينة الروسية

ويذكر انه فى 19 ابريل قامت السلطات اليونانية باحتجاز الناقلة الروسية " بيغاس" وغيرت بعد ذلك اليونان تسمية السفينة إلى "لانا" وتأتي هذه الخطوة اليونانية على خلفية العقوبات التي تفرضها الدول الأوروبية بسبب العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.