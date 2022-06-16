انت الان تتابع تفاصيل خبر جن جنون الجماهير.. كيف تحول مشجعو كرة القدم إلى "مهاويس" ؟ حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /704792/جن-جنون-الجماهير-كيف-تحول-مشجعو-كرة-القدم-إلى-مهاويس

هناك مقولة تقول،" ما هربنا منه نحو كرة القدم، وجدناه في كرة القدم" ، فاللعبة الشعبية الأولى في العالم تعتبر في حياة متابعيها ومشجعيها بمثابة مهرب من الحياة الروتينية المعقدة وليس مجرد أداة للتسلية، وأحيانًا ما يعدو الأمر ذلك لدى المتعصبين المُصابين بـ "هوس التشجيع" ، لتضحى كرة القدم بالنسبة لهم حياة ، وتتحول لديهم إلى الغاية لا الوسيلة، ولا شك أن هنالك العديد من النماذج في هذا الصدد والتي استحقت أن نرصدها لكم سويًا في هذا التقرير.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فرحة المونديال الرقص على قدم واحدة

بعد 28 عامًا من الغياب مصر في كأس العالم ، نعم حدث يستحق كل هذه الضجة ، وأيضًا كل تلك المشاهد العاطفية الجياشة التي رأيناها ليلة الفوز على الكونجو وبلوغ نهائيات المونديال في روسيا .

ليلة الثامن من أكتوبر عام 2017 ستظل عالقة في أذهان وعقول المصريين للأبد ، فبعد إحراز الفرعون المصري محمد صلاح هدف النصر للفراعنة لم يتحمل المعلق الرياضي الشهير مدحت شلبي فرحة الانتصار ودخل في نوبة بكاء على الهواء مباشرةً ، ولأن الفرحة قادرة على تملّك قلوبنا وتحريك مشاعرنا قبل أجسادنا ، حدث أمر أشبه بالمعجزة تغلب شاب من ذوي القدرات الخاصة على إعاقته الحركية وقام من على الكرسي المتحرك بالرقص لفوز مصر رافعًا قدميه التي بترت أحدهما مستندا على عكازًا.

أما عن صاحب لقطه البكاء في مباراة التأهل التاريخية فهو شاب مصري انهمرت دموعه حزنًا على احتمالية ضياع حلم التأهل بعد تسجيل الكونغو هدف التعادل في الدقيقه الـ ٨٧ من عمر المباراة ، فدفعت تلك الدموع الغالية والنابعة من قلب الشاب والتي كانت حديث المباراة بعدها ، العديد من المشجعين بالتعليق على بكائه عبر منصات التواصل الاجتماعي بقولهم : "دموعك غالية علينا يابن وطني الغالي ربنا يحميك ويوفقك ويبارك فيك وفى أمثالك الذين يقدرون معنى كلمة مصر".

بكاء مع صافره النهاية في كان 2019

ولأن لقطات التراجيديا موجودة في كرة القدم تمامًا مثل مشاهد السعادة ، لا ننسى جميعًا حالة البكاء والحزن التي سيطرت على الجمهور خاصة بعد توديع المنتخب منافسات كأس الأمم الإفريقية ٢٠١٩ من دور الـ ١٦، عندما نال منتخب جنوب إفريقيا الانتصار على الفراعنة بهدف دون رد في توقيتٍ قاتل من عمر اللقاء ، ومع تسجيل الهدف سيطرت حالة من الذهول على الجمهور خاصة بعد انطلاق صافره النهاية كأنها افتتحت مياه الدموع في عيون الجمهور وسيطر الحزن على الجميع ودخل العديد من اللاعبين في نوبة بكاء عقب الهزيمة.

بكاء الألمان بروسيا في مشهد "نادر"

نادرًا ما يبكي الألمان ، فهم معروفون بالجدية والالتزام وتجنيب العواطف لصالح العقل ، ولكن ليس من السهل تقبل فكرة أنه للمرة الأولى و منذ ٨٠ عاما يودع منتخب الماكينات من الدور الأول لنهائيات كأس العالم ، فجاءت الصدمة بعد هزيمتهم أمام كوريا الجنوبية بهدفين دون رد في ثالث جولات دور الـ 32 ، ليسيطر على المشجعين الألمان حاله من الذهول وتنهمر العيون بالدموع حزنًا على الهزيمة المدوية والخروج التاريخي صفر اليدين.

كرة القدم تقود الأفراد للقيام بأي شئ فقط من أجل إظهار ولاءهم لها وتعلقهم بالنادي المفضل لديهم، وهذا الأمر ما تؤكده قصة السيدة "دونا ميريكوينا" ، وهي امرأة عجوز ظلت ترتدي ملابس بألوان فريقها المفضل، ولم تخلع تلك الملابس منذ 25 عاما حتي أصبحت إحدي المشجعين المميزة في الملعب، كما تحدث المؤلف اليكس بيلوس في كتابه " كرة القدم: الحياة علي الطريقة البرازيلية" عن ذلك الرجل الذي يدعي "خايمي دي كارفالو" الذي كون فرقة نحاسية تعزف في المدرجات خلال المباريات لاول مرة، فهو يعد مشجع مخلص لفريق فلامنجو البرازيلي ويعمل على إثارة حماس الجماهير لتشجيع فريقه، و يحضر المباريات مرتديا ألوان فريقه واللافتات ليظهر ذلك ولاءه الشديد للنادي، كل ذلك جعلته منه رئيسًا لرابطة المشجعين البرازيليين فيما بعد.

اللاعب كالجندي

في نهائيات كأس العالم بأمريكا عام 1994 ، أخطأ المدافع الكولومبي"اسكوبار" وسجل هدفا في مرماه ، أمر ربما لو حدث في أي مكان في العالم لاعتبر خطئًا اعتياديًا ومر مرور الكرام ، ولكن في كولومبيا ، تلقى "اسكوبار" عقابه بقتله رميا بالرصاص بعد عودته لبلاده ، حيث اعتبر خطأه بمثابة أنه خيانة للوطن ، وأُطلق 6 طلقات علي جسده بسبب الخطأ الذي ارتكبه في مباراة منتخب بلاده أمام الولايات المتحدة والذي تسبب في توديع المنتخب الكولومبي نهائيات المونديال ، وفي نفس النهائيات كما تعرض منزل الحارس التاريخي لمنتخب الكاميرون "جوزيف أنطوان بيل" للحرق بعد الهزيمة في المسابقة ذاتها بعدما حملته الجماهير الغاضبة مسؤولية الخسارة.

رئيس فرنسا الذي تخلي عن الوقار لأجل الكرة

الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك لم يبعتد كثيرًا هو الآخر عن دائرة المهاويس باللعبة الشعبية الأولى في العالم ، حيث يعد من مشجعي منتخب الديوك في نهائيات كأس العالم 1998 والتي استضافتها بلاده ، ووصف بأنه ذلك الرجل العفوي الذي تخلي عن وقار الرؤساء محتفلاً بجنون في مدرجات استاد دو فرانس مع كل هدف يسجله منتخب فرنسا في مرمي البرازيل في نهائي المونديال التاريخي الذي توج به رفاق زين الدين زيدان للمرة الأولى في تاريخ بلاد عاصمة النور.

الاستقالة لأجل فلامنجو فريقي قبل عملي أحيانًا

سمعنا من قبل كثيرًا عن فرد فقد عمله من أجل اختلاس ، أو جريمة مخلة بالشرف ، أو استقال لأسباب عائلية أو ظروف شخصية ، ولكن هل سمعتم يومًا عن رجل فقد وظيفته بسبب هوسه وعشقه لكرة القدم ؟ .

في مونديال الأندية الأخير بقطر ، اختار موظف برازيلي الاستقالة من منصبه من أجل السفر لحضور مباريات فريقه المفضل فلامنجو في البطولة! وقد ذكرت صحيفة "جلوبوسبورت" البرازيلية تفاصيل هذه القصة حينما سردت بأن فابريتشو سيبريستي الرجل الأربعيني استقال من منصبه حتى يحصل على مكافأة نهاية الخدمة وشراء تذكرة السفر إلى قطر لحضور مباريات فريقه المفضل، فقال فابريتشو سيبريستي للصحيفة