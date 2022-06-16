انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد شائعات مرضه.. نجل الفنان محمد محمود ينحت تمثال للزعيم عادل إمام حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /704791/بعد-شائعات-مرضه-نجل-الفنان-محمد-محمود-ينحت-تمثال-للزعيم-عادل-إمام

انتشرت خلال الساعات الماضية صور لتمثال الزعيم عادل إمام، التي قام بنحتها الفنان محمود المصري وهو نجل الفنان محمد محمود، وحظيت بإعجاب الجمهور بشكل كبير.

دوت الخليج يرصد لكم صور تمثال الفنان عادل إمام

تمثال الزعيم عادل إمام

ونشر الفنان محمد محمود، صورا للتمثال عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وعلق على الصور: “آخر إبداعات ابني الفنان المبدع محمود المصري.. تمثال للزعيم”.

يذكر أن الزعيم يستعد لفيلم العودة إلى السينما من جديد، بعنوان “الواد وأبنه” وهو يدور في إطار كوميدي ويشاركه في البطولة نجله الفنان محمد إمام.

وأعلن المنتج عصام إمام أنه لم يستقر حتى الآن على بطلة الفيلم مشيرًا أنه سيقوم بعقد مقابلات مكثفة مع الزعيم خلال الفترة القادمة للإتفاق على جميع التفاصيل.

معلومات عن الفنان محمد محمود

ولد الفنان محمد محمود عام 1951 وهو ممثل ومخرج مسرحي، شارك في تمثيل أكثر من مائة عمل فني مختلف، ويشتهر بتقديم الأدوار الكوميدية.

ولد في مدينة القاهرة في عام 1951، وحصل على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للخدمة الاجتماعية عام 1973، وحصل كذلك على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة في عام 1981، ودبلوم الدراسات العليا في مجال الإخراج في عام 1985.

شارك محمد محمود في بطولة عدد كبير من المسلسلات التليفزيونية والأفلام والمسرحيات، من أبرز أعماله المسرحية: “مراتي زعيمة عصابة، دو ري مي فاصوليا، خلوصي حارس خصوصي”، وفي التليفزيون: “فارس بلا جواد، 7 شارع السعادة، علشان ما ليش غيرك، أرض النفاق”.

أعمال محمد محمود الفنية

وللفنان محمد محمود العديد من الأعمال الفنية التي تتنوع بين أفلام ومسلسلات، فمن الأفلام: إنت حبيبي وبس، الأبلة طم طم، أبو شنب، الوتر، أمير البحار، فلاح في الكونجرس، اللص والثعلب، السيد كاف، ليه يا بنفسج، خلي بالك من عزوز، شحاتين ونبلاء، مولد وصاحبه غايب، وأفلام أخرى.

والمسلسلات مثل: نجيب زاهي زركش، شقة فيصل، فكرة بمليون جنيه، الواد سيد الشحات، سوبر ميرو، أرض النفاق، ربع رومي، خفة يد، هربانة منها، رمضان كريم، بين السرايات، حارة اليهود، لما تامر ساب شوقية ومسلسلات أخرى.