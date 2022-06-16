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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /704789/اعرف-مواعيد-القطارات-من-الإسكندرية-للقاهرة-المميزة-والـ-VIP-والمكيفة

ينشر موقع دوت الخليج مواعيد القطارات من الإسكندرية للقاهرة لجميع أنواع القطاعات سواء المميزة أو الـ VIP ، وذلك بعد تزايد عمليات البحث من قبل المسافرين للاستعلام عن مواعيد تحرك قطارات الإسكندرية – القاهرة.

وجاءت مواعيد القطارات من الإسكندرية – القاهرة مواعيد القطارات العادية أو المميزة الإسكندرية القاهرة ننشر مواعيد تحرك قطارات الاسكندرية القاهرة “قطارات عادية” - قطار رقم 902 المتجه من الاسكندرية للقاهرة موعد قيامه الساعة 6 صباحا. - قطار رقم 900 المتجه من الاسكندرية للقاهرة موعد قيامه الساعة 08.15 صباحا. - قطار رقم 912 المتجه من الاسكندرية للقاهرة موعد قيامه الساعة 11.30 صباحا. - قطار رقم 914 المتجه من الاسكندرية للقاهرة موعد قيامه الساعة 1 ظهرا. - قطار رقم 918 المتجه من الاسكندرية للقاهرة موعد قيامه الساعة 3 عصرا. - قطار رقم 922 المتجه من الاسكندرية للقاهرة موعد قيامه الساعة 03.30 عصرا. - قطار رقم 928 المتجه من الاسكندرية للقاهرة موعد قيامه الساعة 6 مساء. مواعيد القطارات VIP الإسكندرية القاهرة ننشر مواعيد تحرك قطارات الاسكندرية القاهرة “درجة VIP”. - قطار رقم 906 المتجه من الاسكندرية للقاهرة VIP موعد قيامه الساعة 7 صباحا. - قطار رقم 904 المتجه من الاسكندرية للقاهرة VIP موعد قيامه الساعة 8 صباحا. - قطار رقم 916 المتجه من الاسكندرية للقاهرة VIP موعد قيامه الساعة 2 ظهرا. - قطار رقم 118 المتجه من الاسكندرية للقاهرة مكيف مختلف موعد قيامه الساعة 05.20 عصرا. - قطار رقم 926 المتجه من الاسكندرية للقاهرة VIP موعد قيامه الساعة 7 مساء. - - قطار رقم 2008 المتجه من الاسكندرية لاسوان VIP موعد قيامه الساعة 8 مساء. - قطار رقم 930 المتجه من الاسكندرية للقاهرة موعد قيامه الساعة 8.10 مساء مواعيد أخرى - قطار رقم 934 المتجه من الاسكندرية لاسوان VIP موعد قيامه الساعة 10 مساء. - قطار رقم 196 المتجه من الاسكندرية للفيوم مختلف موعد قيامه الساعة 3.40 عصرا. - قطار رقم 88 المتجه من الاسكندرية لاسوان موعد قيامه الساعة 5 عصرا.

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