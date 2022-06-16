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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /704788/ضبط-10طن-مواد-خام-ونفايات-مجهولة-المصدر-داخل-مصنع-لتصنيع-البلاستيك-بالشرقية

شنت إدارة تموين كفر صقر بمحافظة الشرقية، برئاسة عبد الرؤوف سويلم مدير الإدارة، حملة تفتيشية ورقابية لضبط الأسواق، حيث أسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، حيث تم تحرير محضر برقم 7533 جنح في كفر صقر ضد أحد أصحاب مصانع البلاستيك، لاستخدام مواد خام ونفايات مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 250 شيكارة خامات مجهولة المصدر بلاستيك.

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كما تم تحرير محضر برقم 7534 جنح كفر صقر بمحافظة الشرقية ضد أحد أصحاب محال تجاريه للبيع بأزيد من السعر الرسمى، وحُرر محضر جنح برقم 7535 ضد أحد أصحاب محال تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير تقريري إثبات حالة ضد أصحاب مخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم إعطاء بون الصرف.

وأوضحت مديرية التموين، أنه سيتم شن حملات تموينية أخرى على الأسواق، وأماكن تصنيع الأغذية لضبط أي مخالفات.

تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية

وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المطاحن المنتجه للدقيق ومصانع الأعلاف والمدشات والمحال التجارية، للتأكد من صلاحية المعروض، ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدي بكل حزم لظاهرة الغش التجاري، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.