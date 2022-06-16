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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /704784/78-ألف-طالب-و190-لجنة-الجيزة-تنهي-استعدادتها-لامتحانات-الثانوية-العامة-2022

انهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، الاستعدادات، لاستقبال الطلا بامتحانات الثانوية العامة 2022.

وينطلق ماراثون الثانوية العامة 2022 على مستوى الجمهورية وبمختلف مدارس تعليم الجيزة الدور الأول للعام الدراسى 2021 /2022 يوم الإثنين القادم الموافق 20 يونيو وتستمر حتى الخميس 21 يوليو 2022 .

دوت الخليج

أكد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن اجمالى عدد المتقدمين بلغ 78777 طالب وطالبة بواقع " 38140 طالب وطالبة للشعبة الادبي و28713 طالب وطالبة للشعبة العلمى علوم و11924 طالب وطالبة للشعبة علمى رياضة .

وبحسب بيان صادر عن مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بلغ إجمالي عدد اللجان 190 لجنة علي مستوى محافظة الجيزة و16 مركز توزيع أسئلة وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة والحماية المدنية وشرطة النجدة للتأمين الكامل بواسطة رجال الشرطة البواسل لتأمين أوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير امتحان الثانوية العامة.

كما أكد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أأه تم تجهيز 61 استراحة للمعلمين المشاركين بامتحانات الثانوية العامة 2022، منها " 39 استراحة رجالى ، 22 استراحه سيدات "، كما بلغ عدد الأسرة 1258 سرير، إلى جانب تواجد معاونى الخدمات بنحو 164 عامل وتزويدها بكافة وسائل الراحة والمعيشة ومجهزة علي أعلى مستوى .

توفير زائرة صحية

وأشار سلوم إلى أنه بالتنسيق مع مديرية الصحة تم توفير طبيب أو زائرة صحية فى كل لجنة من لجان سير الامتحانات .

كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف عمليات الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفورى لحل أى مشكلة .

وشدد مدير تعليم الجيزة على مدير عموم الإدارات التعليمية بضرورة توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب لادائهم الإمتحانات بسهولة ويسر والإلتزام بالقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة.

عدم اصطحاب المحمول

كما شدد سلومة على عدم دخول الطلاب داخل اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية مثل الهواتف ،السماعات مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يومياً وعقب الانتهاء من اداء الامتحان والالتزام بارتداء الكمامة للجميع .

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.