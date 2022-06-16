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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /704783/أحمد-مهني-يفتح-ملف-تكدس-المواطنين-لتجديد-البطاقة-العلاجية-للاستفادة-من-التأمين-الصحي

تقدم النائب احمد مهني، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة الى وزير الصحة، بشأن معاناة المواطنين من زحام تجديد اوراق البطاقة العلاجية الخاصة بالتامين الصحي بهيئة التامين الصحي باستانلي – الاسكندرية.

دوت الخليج

أحمد مهني يفتح ملف تكدس المواطنين لتجديد البطاقة العلاجية للاستفادة من التأمين الصحي

حيث أوضح أن الهيئة العامة للتأمين الصحي بالإسكندرية اعلنت انه لتجديد البطاقة العلاجية يجب تقديم شهادة ميلاد كومبيوتر تكلفتها (80) جنيه وصورة بطاقة المنتفع وصورة برنت من التأمينات الاجتماعية وخطاب من جهة العمل والتوجه بكل هذه المستندات وتسليمها بمقر الهيئة العامة للتأمين الصحي باستانلي- الإسكندرية لتجديد البطاقات العلاجية، موضحا أنه من يخالف ذلك سيتم إيقاف البطاقات العلاجية ولن يتم الاستفادة بخدمات التأمين الصحي من علاج ودخول المستشفيات وعرض على الأطباء وصرف العلاج.

واكمل عضو مجلس النواب، ظاهر هذا القرار تنظيمي، لكن طريقة التطبيق أدت إلى التكدس والزحام الشديدين خصوصا لكبار السن وأصحاب المعاشات وأصحاب الشيخوخة، والواقع العملي اثبت ان لتقديم هذه الأوراق والمستندات يتم الانتظار فى طوابير بالساعات فى عز الذروة، وفى هذا الجو اللهيب.

واكمل احمد مهني عضو مجلس النواب، جميع المنتفعين بخدمة التأمين الصحي يتوجهون إلى هذا المنفذ فقط، خشية انقطاع خدمة التأمين الصحي عنهم وهم فى اشد الاحتياج للعلاج.

أعداد غفيرة يوميا تذهب الى هيئة التامين الصحي باستانلي كي تقدم أوراق تجديد بطائق التامين الصحي، فى حين انه من الممكن تخصيص أكثر من منفذ، وأيضا تقديم هذه الأوراق من خلال الموقع الالكتروني تجنبا للزحام وتماشيا مع التحول الى الرقمنة التى نادي بها فخامة الرئيس السيسي

وطالب احمد مهني، عضو مجلس النواب، وزارة الصحة بتخصيص أكثر من منفذ وأكثر من مكان موزعين جغرافيا على محافظة الاسكندرية لاتمام اجراءات تقديم أوراق تجديد البطاقة العلاجية الخاصة بالتامين الصحي، بدلا من منفذ استانلي كمنفذ وحيد. كما طالب باتاحة تقديم هذه الأوراق من خلال الموقع الالكتروني تجنبا للزحام وتماشيا مع التحول الى الرقمنة التى نادي بها فخامة الرئيس السيسي