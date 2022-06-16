ممثل الجزائر بمؤتمر البرلمانيين يطالب بحلول سريعة للتعامل مع التغيرات المناخية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 01:26 مساءً - قال موندير بودن، ممثل دولة الجزائر فى المؤتمر العالمى الثامن للبرلمانين الشباب، المنعقد بمدينة شرم الشيخ إن المجتمع المدني عليه دور كبير في نهضة الأمم وشباب البرلمانيين حول العالم في معالجة القضايا .

وأضاف ممثل الجزائر خلال كلمة له فى فعاليات اليوم الثانى من المؤتمر العالمى الثامن للبرلمانيين الشباب أن الانبعاسات الكربونية تضر بالكرة الأرضية ، مشيرا إلى الدول الصناعية الكبري تساهم بشكل كبير في انتشار معدل التلوث.

ولفت موندير بودن ممثل دولة الجزائر فى المؤتمر العالمى الثامن للبرلمانين الشباب المنعقد بمدينة شرم الشيخ إلى أن التغير المناخي سوف يكون لها أضرار كبيرة علي العالم، مشددا على أنه لابد من إيجاد حلول سريعة وقابلة للتنفيذ لمعالجة هذه الأمر.