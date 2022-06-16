القبض على المتهم بالغناء والرقص داخل مسجد تحت الترميم بالقليوبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 01:26 مساءً - تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب واقعة الغناء بإحدى المساجد ،وذلك عقب رصد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالغناء والإتيان ببعض الحركات الاستعراضية بصورة ساخرة داخل أحد المساجد كانت تتم أعمال الصيانة والترميم داخله واستغل تواجده بالمسجد وتسجيله الفيديو المشار إليه.

أمكن تحديد وضبط كلٍ من القائم على النشر والشخص الذى قام بالظهور بمقطع الفيديو (نقاش – مقيم بالقليوبية) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.