الرئيس السيسى: لو ربنا أعطانى مش هسيب دولة إلا لما أساعدها

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 01:26 مساءً - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن التكامل ليس إرادة سياسية فقط، ولكن فهم لقدراتنا المشتركة ، معقبا: "قد إيه هتعود علينا بالنفع لينا كلنا لو تكاملنا مع بعضنا مع دول القارة.. انا في مصر وأنا بحلم لأفريقيا برضه والله بحلم لأفريقيا لانهم ناس ومن حق الناس تعيش وتكبر وتحقق أحلامها وأحلام شبابها وتعيش في مكان تاني غير المكان اللى موجودين فيها دلوقتي".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح فعاليات اجتماع البنك الافريقي للتصدير والاستيراد: "بقوله يا رب لو اعطيتني ما هسيب دولة إلا لما اساعدها.. لأن افريقيا لن تعبر ما هي فيه إلا لما نكون قلوبنا على قلب بعض وتجاوز أى خلافات ومشاكل من أجل مستقبل نغير فيه الواقع إلى مستقبل أفضل".

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلمته لمجتمع المال والمصارف قائلا: "بقول لمجتمع المال والمصارف إفريقيا أمانة في رقابتكم..والمليار شوية مواطن امانة في رقابتكم".