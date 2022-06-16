سعفان يوجه بتسوية المستحقات التأمينية لزوجة مصرى توفى فى إيطاليا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 01:25 مساءً - أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو بتسوية المستحقات التأمينية للمواطنة "س.ع.م" المقيمة بمحافظة الإسكندرية عن زوجها المتوفى والذى كان يعمل بدولة إيطاليا والتواصل مع هيئة التأمينات والمعاشات الإيطالية، لمعرفة مستحقاتهم التأمينية لدى الهيئة "الأنبس"، وآليات الحصول عليها.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة: الوزير تلقى تقريراً من الملحق العمالي الدكتور محمود حمزاوي رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو، أشار فيه إلي أنه تحرك على الفور، وتواصل مع هيئة التأمينات والمعاشات الإيطالية "الأنبس" لبحث المستحقات التأمينية لورثة المتوفي، نجح بالتواصل الفعال والمستمر مع الهيئة في تسوية المستحقات التأمينية للمواطنة "س.ع.م" المقيمة بمحافظة الإسكندرية عن زوجها المتوفى السابق عمله بدولة إيطاليا.

وأشار الدكتور محمود حمزاوي إلي أنه تم إقرار معاش شهري للمواطنة بعملة اليورو بما يعادل نحو ١١ ألف جنيه شهريا اعتبارا من شهر يونيو 2022، فضلا عن المعاشات المستحقة لها اعتبار من تاريخ وفاة زوجها في ٢٧ مايو ٢٠٢١ حتى تاريخ بدء صرف المعاش المشار إليه والتي يقدر إجمالها بما يعادل ١٣٢ ألف جنيه.

وقد تقدمت المواطنة بخالص الشكر لوزير القوي العاملة محمد سعفان والسفيرة منال عبد الدايم ومكتب التمثيل العمالي بميلانو.