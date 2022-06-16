وزير القوي العاملة: اليوم انتخابات مجالس إدارة النقابات العامة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 01:25 مساءً - يتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان ، اليوم الخميس ، عملية تسليم كشوف الانتخابات النقابية العمالية وأوراق الاقتراع لمندوبى 15 نقابات عامة ومشرفي اللجان الانتخابية بها، وذلك بديوان عام الوزارة ، تمهيداً لبدء العملية الانتخابية في مقار النقابات العامة .

وتشمل الكشوف الإنتخابية للمرشحين لمجالس إدارة نقابات العاملين بالمرافق العامة ، والبريد ، والبترول ، والخدمات الصحية، والعلوم الصحية، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج ، والاتصالات، والنقل العام، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية ، والسكة الحديد، والخدمات الإدارية والاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف.

وأكد وزير القوى العاملة حرص الوزارة على أن يكون مشرفي اللجان الانتخابية من غير الموظفين من القوى العاملة ، مشيراً إلى إجراءات فتح اللجان الانتخابية وعملية التصويت وعمليات الفرز وحساب النتائج وإعداد الكشوف المعتمدة الموقع عليها من أعضاء اللجنة الانتخابية .

وأضاف الوزير أن العملية الانتخابية ستكون فى النقابات العامة على مقاعد الرئيس والأعضاء للنقابة ، لكل منهما صندوق منفصل ، مشدداً على الالتزام بالشفافية والنزاهة بين أعضاء اللجان الانتخابية حماية للتنظيم النقابى وحقوق العاملين فى تمثيل من يرونه مناسباً لتولى مسئولية تمثيلهم داخل النقابات العامة .

ووجه الوزير الشكر لممثلى النقابات العامة ، ومشرفي اللجان الانتخابية الحضور على المساعدة المقدمة منهم للقيام بتلك المسئولية والمشاركة فى إنجاح العملية الانتخابية فى النقابات العمالية ، متمنياً لهم التوفيق والسداد خلال فى القيام بأعمالهم من الإشراف على لجان الاقتراع والتصويت.

وفى ختام اللقاء تم تسليم أوراق اللجان النقابية لمشرفى اللجان الانتخابية وممثلي النقابات العمالية ، للتحرك لمقرات الاقتراع بالنقابات العامة وبدء عملية الانتخابات العمالية فى الوقت المحدد .