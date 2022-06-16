هيئة الرعاية الصحية تستقبل وفد رفيع المستوى من وكالة جايكا ببورسعيد

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 01:25 مساءً - رئيس هيئة الرعاية الصحية: نسعى للاستفادة من خبرات شركاء التنمية الدوليين لضمان التطبيق الأمثل لمنظومة التأمين الصحي الشامل واستدامة تشغيلها بمعايير عالمية

استقبلت الهيئة العامة للرعاية الصحية، وفد رفيع المستوى من وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، بالمقر الفرعي التابع للهيئة في محافظة بورسعيد، أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك لزيارة المنشآت الصحية التابعة للهيئة في إطار الخطوات التنفيذية لمشروع التعاون الفني جايكا "تطوير القدرات لتنفيذ سياسات التأمين الصحي الشامل".

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن مشروع التعاون الفني جايكا ل- "تطوير القدرات لتنفيذ سياسات التأمين الصحي الشامل"، يرتكز على الاستفادة من الخبرات اليابانية المتميزة في تنمية القدرات البشرية وتعزيز الإمكانات التشغيلية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، باعتبارها عناصر أساسية لإنجاح أي منظومة جديدة.

وأضافت، أنه شملت زيارة الوفد تفقد مستشفى النصر التخصصي للأطفال التابعة للهيئة ببورسعيد، والأقسام المختلفة بالمستشفى، من المعامل والصيدلية والسجلات، إضافة إلى استعراض جهود منشآت هيئة الرعاية الصحية في تطبيق أنشطة مشروع التعاون الفني جايكا لتحسين جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى في المستشفيات (EH-QIPS)، وكذلك بحث أوجه التعاون بمشروع التعاون الفني "تطوير القدرات لتنفيذ سياسات التأمين الصحي الشامل"، بما يسهم في النهوض بمنظومة الرعاية الصحية في مصر، وتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة 2030.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، السعي الجاد في تحقيق التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين من خلال تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، والاستفادة من خبراتهم المتميزة لإحداث مزيد من التقدم في منظومة الرعاية الصحية بمصر، لافتًا إلى أن هذا يسهم في إنجاز مشروع التأمين الصحي الشامل، ويضمن التطبيق الأمثل للمنظومة، واستدامة تشغيلها بمعايير عالمية.

وثمَّن السبكي، دور وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، ومؤسسات التمويل الدولية الأخرى، لجهود الدولة الوطنية المبذولة لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، هذا المشروع الحيوي الذي حاز على العديد من الإشادات العربية والدولية، وساهم في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمصريين وفق أحدث النظم العالمية.

ومن جانبه، أشاد وفد وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) بجهود هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل وهيئة الرعاية الصحية في تطبيق مشاريع وأنشطة الدعم الفني المقدمة من وكالة جايكا، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى في المستشفيات، إضافة إلى تطوير القدرات لتنفيذ سياسات منظومة التأمين الصحي الشامل وتحقيق الهدف المنشود منها، مؤكدين حرص الحكومة اليابانية على تقديم كل أوجه الدعم لقطاع الرعاية الصحية في مصر، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية المستدامة.

شارك في الزيارة من الجانب المصري، د. أحمد عاطف، مدير إدارة الأزمات والكوارث والمشرف العام على التعاون الدولي برئاسة الهيئة العامة للرعاية الصحية، د. محمد الفيومي، مدير الإدارة العامة للجودة برئاسة الهيئة العامة للرعاية الصحية، د. مصطفى شعبان، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، د. ريهام سلامة، عضو المكتب الفني لمكتب المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، د. مروة طه، مدير مشروع تحسين الجودة في المستشفيات في مصر (EH-QIPS)، د. يوسف السلكاوي، عضو المكتب الفني لمدير فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، د. عمرو عادل، مدير مستشفى النصر التخصصي ببورسعيد، د. أسامة حسين، المدير الطبي لمستشفى النصر التخصصي ببورسعيد.

وذلك بالإضافة إلى، د. شيماء كامل، مسئول أول مشروعات "مشروع تطوير القدرات لتنفيذ سياسات التأمين الصحي الشامل"، أ. رامي عفيفي، مسئول أول فني "مشروع تطوير القدرات لتنفيذ سياسات التأمين الصحي الشامل"، أ. شريف الشريف، رئيس الإدارة المركزية لشئون المستفيدين بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، د. نسرين حسن، مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، د. عمار فرج السويركي، المسئول التقني للمشروع، أ. شريف اسماعيل، المنسق الإداري للمشروع، د. مي أبو الفتوح، مدير محور الجودة بمشروع التأمين الصحي الشامل وعضو مشروع (EH-QIPS).

وضم وفد وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، السيد ايموتو، نائب رئيس هيئة التعاون الدولي اليابانية لمشروعات الصحة والتعليم، السيد شينو، كبير ممثلي هيئة التعاون الدولي اليابانية في مصر، السيدة تنيجوتشي، مستشار مشاريع القطاع الصحي بهيئة التعاون الدولي اليابانية بالقاهرة، السيد تاتينو، خبير نهج ال 5S-KAIZEN-TQM لإدارة المستشفيات، السيد تسودا كاناكو، خبير تنسيق الشراكات لمشروع التأمين الصحي الشامل.