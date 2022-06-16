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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /704787/تعرف-على-موعد-مباراة-ليفربول-القادمة-الدوري

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، عن مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي في موسمه الجديد 2022/2023.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويلتقي فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، مع فريق فولهام في أولى مباريات الدوري الإنجليزي، وذلك في تمام الواحدة والنصف ظهر يوم 6/8.

وكان قد حل الريدز وصيفاً في بطولة البريميرليج الموسم الماضي، بعدما استمرت المنافسة بينه وبين فريق مانشستر سيتي، حتى الدقائق الأخيرة من زمن آخر جولات البطولة، وفي الأخير تمكن السيتيزن من حصد البطولة الثامنة له في تاريخه.

موقف ليفربول في البطولات هذا الموسم

الجدير بالذكر أن فريق ليفربول تمكن من حصد لقبي كأس الإتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة، بعد الفوز على تشيلسي في المباراتين بركلات الترجيح.

أما بالنسبة لبطولة دوري أبطال أوروبا، فقد خسرها أمام ريال مدريد، والذي تمكن من الفوز في المباراة النهائية بنتيجة هدف دون رد سجله جونيور فينيسيوس.

أرقام صلاح مع ليفربول

على الجانب الآخر، كان قد حصد صلاح، لقب هداف الدوري الانجليزي مناصفة مع الكوري هيونج مين سون برصيد 23 هدفاً لكلا منهما، بالإضافة لتسجيله 8 أهداف مع الفريق في بطولة دوري أبطال أوروبا.

نتيجة مباراة ليفربول وريال مدريد

وتوج فريق ريال مدريد بطلًا لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه على فريق ليفربول بهدف مقابل لا شيئ ، في المباراة التي أقيمن بالعصامة الفرنسية باريس، وسط حضور جماهيري يقدر بـ 80 ألف مشجع.

وتقدم فينسيوس جينور لريال مدريد في الدقيقة 59، من عمر المبارة.

وانتهت أحداث المباراة الأول لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، بين فريقي ريال مدريد وليفربول، بالتعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة التي تقام في العاصمة الفرنسية باريس، وسط حضور 80 ألف متفرج تقريبًا.

وشهدت أول نصف ساعة سيطرة واضحة لفريق ليفربول، الذي أضاع 3 فرصة محققة للتسجيل عن طريق محمد صلاح وساديو ماني، الذي سدد الكرة في القائم الأيمن لحارس فريق ريال مدريد في الدقيقة 20، في أخطر فرص اللقاء على الإطلاق، قبل أن يعود فريق ريال مدريد إلى المباراة في نهاية الشوط الأول، حيث سجل كريم بنزيما هدفًا في الدقيقة 45، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وفي الشوط الثاني تألق كورتوا وتصدى لفرصة هدف محققة من محمد صلاح في الدقيقة 68 من عمر المباراة، إضافة إلى تصديه فيما بعد لمجموعة كبيرة من الفرصة المحققة لفريق ليفربول.