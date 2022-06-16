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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /704785/تعرف-على-مواعيد-ختام-الدوري-السعودي-بعد-التعديل
أعلنت رابطة الأندية السعودية للمحترفين، تأحيل موعد آخر جولتين بالدوري، وذلك بعد تأهل المنتخب السعودي الأولمبي لنصف نهائي كأس أمم آسيا، بعد الفوز على منتخب فيتنام بنتيجة 3 أهداف نظيفة.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
كما ضرب المنتخب الأخصر موعداً مع منتخب أوزبكستان في نهائي كأس الأمم الآسيوية تحت سن ال 23، بعد الفوز على المنتخب الأسترالي بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء في نصف نهائي البطولة.
تعديل مواعيد الدوري السعودي
وقررت الرابطة استبدال مواعيد ختام الدوري السعودي، لتُقام آخر جولتين يومي 23 و27 من الشهر الجاري بدلاُ من 18 و23 من نفس الشهر.
ترتيب الدوري السعودي
ويتصدر فريق اتحاد جدة صدارة الدوري برصيد 61، ويتقاسمها معه فريق الهلال والمحترف ضمن صفوفه النجم المصري أحمد حجازي، بنفس العدد من النقاط.
وبعد أن كان عميد الكرة السعودية "الاتحاد" متفوقاً بـ 6 نقاط، إلا أن هزيمته أمام الهلال السعودي في القمة السعودية وبعدها خسارته أمام فريق الطائع في الجولة الأخيرة.
ويأتي ترتيب الدوري السعودي على النحو التالي:
1_ الاتحاد برصيد 61 نقطة
2_ الهلال السعودي 61 نقطة
3_النصري 55 نقطة
4_ الشباب 53 نقطة
5_ضمك 43 نقطة
6_الفتح 35 نقطة
7_الفيحاء 34 نقطة
8_ الطائع 34 نقطة
9_ أبها 34 نقطة
10_ التعاون 32 نقطة
11_الأهلي السعودي 31 نقطة
12_ الاتفاق السعودي 31 نقطة
13_الفيصلي 30 نقطة
14_ الرائد 30 نقطة
15_ الباطن 29 نقطة
16_ الحزم 17 نقطة.
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