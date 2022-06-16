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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /704785/تعرف-على-مواعيد-ختام-الدوري-السعودي-بعد-التعديل

أعلنت رابطة الأندية السعودية للمحترفين، تأحيل موعد آخر جولتين بالدوري، وذلك بعد تأهل المنتخب السعودي الأولمبي لنصف نهائي كأس أمم آسيا، بعد الفوز على منتخب فيتنام بنتيجة 3 أهداف نظيفة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

كما ضرب المنتخب الأخصر موعداً مع منتخب أوزبكستان في نهائي كأس الأمم الآسيوية تحت سن ال 23، بعد الفوز على المنتخب الأسترالي بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء في نصف نهائي البطولة.

تعديل مواعيد الدوري السعودي

وقررت الرابطة استبدال مواعيد ختام الدوري السعودي، لتُقام آخر جولتين يومي 23 و27 من الشهر الجاري بدلاُ من 18 و23 من نفس الشهر.

ترتيب الدوري السعودي

ويتصدر فريق اتحاد جدة صدارة الدوري برصيد 61، ويتقاسمها معه فريق الهلال والمحترف ضمن صفوفه النجم المصري أحمد حجازي، بنفس العدد من النقاط.

وبعد أن كان عميد الكرة السعودية "الاتحاد" متفوقاً بـ 6 نقاط، إلا أن هزيمته أمام الهلال السعودي في القمة السعودية وبعدها خسارته أمام فريق الطائع في الجولة الأخيرة.

ويأتي ترتيب الدوري السعودي على النحو التالي:

1_ الاتحاد برصيد 61 نقطة

2_ الهلال السعودي 61 نقطة

3_النصري 55 نقطة

4_ الشباب 53 نقطة

5_ضمك 43 نقطة

6_الفتح 35 نقطة

7_الفيحاء 34 نقطة

8_ الطائع 34 نقطة

9_ أبها 34 نقطة

10_ التعاون 32 نقطة

11_الأهلي السعودي 31 نقطة

12_ الاتفاق السعودي 31 نقطة

13_الفيصلي 30 نقطة

14_ الرائد 30 نقطة

15_ الباطن 29 نقطة

16_ الحزم 17 نقطة.