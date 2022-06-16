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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /704782/الاتحاد-المصري-لتمويل-المشروعات-المتوسطة-والصغيرة-ومتناهية-الصغر-يعقد-ندوة-كيفية-الحصول-على-التمويل-التجاري

عقد برنامج الترقية المؤسسية بالاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ندوة عن بعد تحت عنوان كيفية الحصول على التمويل التجاري، والذي يترأسه أ. جمال خليفة.

دوت الخليج

الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعقد ندوة كيفية الحصول على التمويل التجاري

وقدم هذه الندوة أ. نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر لدى جهاز تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والذي أكدت أن هناك تضافر جهود بين كل الجهات لدعم التمويل متناهي الصغر خاصة الجمعيات فئة ج.

وأضافت بدر الدين، أن الجهاز أصبح يلعب دورا تنفيذيا في كل ما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء على مستوى البنية التحتية أو القوانين الداعمة والتنسيق بين جهود كل الكيانات المهتمة بهذا القطاع على مستوى الدولة.

وأوضحت نيفين بدر الدين، أن الهدف من تعزيز قطاع التمويل متناهي الصغر أيضا ضم المشروعات القائمة غير الرسمية إلى مظلة الاقتصاد الرسمي لدعمها وتوفير جميع الخدمات لها لتنمو .

واكدت أنه منذ نشأة جهاز تنمية المشروعات (الصندوق الاجتماعى سابقا) عام 1991، قام القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر بضخ حوالي 23 مليار جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر، من ضمنهم 17.5 مليار جنيه تم تمويلهم لعدد حوالى 1.3 مليون قرض خلال السبع سنوات الماضية بنسبة 76% مما تم ضخه خلال ثلاثين عام.