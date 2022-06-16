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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /704781/الرئيس-السيسي-بحلم-لإفريقيا-وبقوله-يارب-لو-عطتني-مش-هسيب-دولة-إلا-وهساعدها

قال الررئيس عبد الفتاح السيسي إن أي دولة تحتاج إلى بنية تحتية قوية حتى تستطيع أن تكون دورلة زراعية منتجة، وهذا لا علاقة له بحجم الأرايض القابلة للزراعة، فهناك دول تمتلك مساحت كبير قابلة للزراعة لكنها لم تفعل ذلك بسبب قلة الإمكانيات.

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وأشار الرئيس السيسي، خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية الـ 29 للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، أنه لكي نقوم بزراعة مليون فدان نحتاج إلى حوالي 30 مليار دولار، فالقضية تتعلق بوجود موارد طبيعية.

بحلم لإفريقيا والله لأنهم ناس ومن حق الناس تعيش وتكبر وتحقق أحلامها وأحلام شبابها وتعيش في مكانة تانية، وبقوله يارب لو أعطتنا ما هسيب دولة إلا أما هساعدها، لأن إفريقيا لن تعبر ما نحن فيه إلا إذا كان هناك تكامل وتجاوز الخلافات بين دولها.

وتابع: "يا ترى البنية الأساسية في إفريقا جاهزة لتلبية طموحات الشعوب الإفريقية؟، مثال على مصر، لما جينا نتكلم عن بنية أساسية مناسبة حتى تنطلق نحو التنمية احتجنا 400من إلى 500 مليار دولار"، مشيرًا إلى ضرورة على توفير التمويل اللازم من أجل بنية أساسية تحقق التنمية المطلوبة في إفريقيا.

وأشار إلى ضرورة العمل على تنفيذ مشروعات البنية التحتية لتحقيق التكامل بين دول القارة الإفريقية، متابعًا: محتاجين تكمال وبنية أساسية قوية في إفريقيا، هنحقق ده إزاي مش قادرين نروح لإثيوبيا بالقطر أو كينيا بالقطر، ومفيش خطوط طيران ولا طريق".

وشدد على أن إفريقيا لن تعبر لتحقيق أهداف التنمية إلا من خلال التكامل وتجاوز الخلافات.

الرئيس السيسي: احتجنا حوالي 500 مليار دولار لعمل مشروعات البنية التحتية

وأكد ضرورة أن نضع آليا وخطوات ملموسة لتحقيق حلم القارة الإفريقية في تغيير الواقع، مشيرًا إلى أن الأمن والاستقرار هما أساس تحقيق التنمة "في استقرار يبقا في أمل مفيش استقرار يبقا مفيش أمل".

وقال: إزا كانت أوكرانيا بتطلع 60 مليون طن قمح، وهي مساحتها 600 ألف كم مربع، الحقيقة إن الدولة دي عشان تصدر الحبوب الغذائية، كان لديها بنية أساسية قوية من الزراعة و كهرباء وطرق وصوامع، لذلك يجب أن نوفر البنية التحتية المناسبة لتحقيق المشروعات المختلفة.