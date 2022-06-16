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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /704780/التيك-توك-فضحه-ضبط-نقاش-قام-بالغناء-والرقص-داخل-مسجد

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، في ضبط نقاش قام بالرقص والغناء داخل مسجد والإتيان ببعض الحركات الإستعراضية بصورة ساخرة.

رصد الفيديو

البداية عندما رصدت الاجهزة الامنية تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالغناء والإتيان ببعض الحركات الإستعراضية بصورة ساخرة داخل أحد المساجد كانت تتم أعمال الصيانة والترميم داخله وإستغل تواجده بالمسجد وتسجيله الفيديو المشار إليه.

ضبط المتهم

أمكن تحديد وضبط كلٍ من القائم على النشر والشخص الذى قام بالظهور بمقطع الفيديو نقاش – مقيم بالقليوبية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

فحص الفيديو

وفحصت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، مقطع فيديو تداوله العديد على مواقع التواصل الإجتماعي يتضمن قيام شاب بالرقص على أغاني مهرجانات شعبية داخل مسجد.

التحريات

وتتحرى أجهزة الأمن من مكان وتوقيت تصوير الفيديو، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتدائه على قيم المجتمع والثبوت الدينية، فيما لم تتلق أجهزة الأمن أي بلاغات بشأن الواقعة حتى الآن.

رصد مقطع الفيديو

ورصدت المتابعة الأمنية انتشار مقطع فيديو لشاب يرقص داخل مسجد، ويغني في الميكروفون أغنية شعبية، طالب المواطنون بضرورة البحث وراء موقع تصوير الفيديو، ومعاقبة المستهزئين بـ بيوت الله وحرمة مقدساته.

بداية الواقعة

البداية عندما تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأحد شباب تيك توك، أثناء غنائه ورقصه على أحد الأغاني داخل مسجد، بهدف حصد المشاهدات، مما آثار غضب المواطنين، ولم يتثنى لنا التأكد من حقيقة الفيديو.

حقيقة اختطاف نجل شقيقة الفنانة بدرية طلبة

نجحت الاجهزة الامنية في كشف حقيقة منشور للفنانة بدرية طلبة إدعت خلاله تعرض إبنة شقيقها للخطف.

رصد الفيديو

عقب رصد تداول منشور لإحدى الفنانات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" زعمت خلاله تعرض إبنة شقيقها للخطف.

الفحص

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه عقب خروج إبنة شقيقها صحبة والدتها للتسوق وشراء بعض المستلزمات ونتيجة لإرتفاع درجة الحرارة شعرت بحالة إعياء.. ولدى علم الفنانة المذكورة بالأمر قامت بكتابة المنشور المشار إليه دون التحقق من الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.