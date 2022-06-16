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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /704777/برسالة-مؤثرة-أفشة-يودع-موسيماني-شكرا-على-كل-النجاحات-التي-حققناها-سويا-و-نصائحك-لي

ودع مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدري الفني السابق للمارد الأحمر، بعد رحيله عن تدريب الشياطين الحمر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حرص مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، نشر العديد من الصور لموسيماني، حي يشكر المدير الفني السابق علي جميع النحاجات التي حققها مع الفريق.

وكتب أفشة"شكرا موسيماني على كل النجاحات التي حققناها سويا وعلى كل نصائحك لي اتمنى لك كل التوفيق."

نتيجة مباراة الأهلي وإيسترن كومباني

وحقق النادي الأهلي فوزًا عريضًا على حساب فريق إيسترن كومباني بنيتجة 4 أهداف مقابل هدف وحيد.

وتقدم للنادي الأهلي حسين الشحات في الدقيقة 24، فيما يعزز طاهر محمد طاهر تقدم الأهلي في الدقيقة 31 من ركلة جزاء احتسبها الحكم إبراهيم نور الدين، وأحرز النادي الأهلي ثالث أه​​​دافه في مرمى فريق إيسترن كومباني عن طريق أحمد عبد القادر، في الدقيقة 57 من عمر المباراة.

فيما أحرز فريق إيسترن كومباني أول أهدافه في مرمى النادي الأهلي في الدقيقة 76 من عمر المباراة. ثم أحرز وليد سليما هدف النادي الأهلي الرابع في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.

وشهدت المباراة تألق كبير لمصطفى شزبير حارس النادي الأهلي، والذي تعامل بنجاح كبير في مع الكرات التي تعرض لها فريق النادي الأهلي.

تشكيل الفريق لمواجهة إيسترن كومباني، وجاء كالتالي:

- حراسة المرمى: مصطفى شوبير. - خط الدفاع: كريم فؤاد ومحمد هاني ومحمود متولي ومحمود وحيد. - خط الوسط: أحمد نبيل كوكا ورامي ربيعة وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر. - خط الهجوم: محمد شريف.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: حمزة علاء وزياد طارق ومحمد أشرف ومحمد فخري ومحمد محمود وصلاح محسن وبدر بانون ووليد سليمان وحسام حسن.