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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /704776/الداخلية-تكشف-حقيقة-اختطاف-نجل-شقيقة-الفنانة-بدرية-طلبة

رصد الفيديو

عقب رصد تداول منشور لإحدى الفنانات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" زعمت خلاله تعرض إبنة شقيقها للخطف، وبالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه عقب خروج إبنة شقيقها صحبة والدتها للتسوق وشراء بعض المستلزمات ونتيجة لإرتفاع درجة الحرارة شعرت بحالة إعياء.. ولدى علم الفنانة المذكورة بالأمر قامت بكتابة المنشور المشار إليه دون التحقق من الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط شخصين لتنقيبهما عن الآثار بعين شمس

نجحت مباحث القاهرة في ضبط شخصين، لقيامهما بالحفر والتنقيب عن الأثار داخل عقار بمنطقة عين شمس، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم التنقيب عن الآثار ، تمكن رجال المباحث من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار.

بداية الواقعة

البداية عندما أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة قيام شقيقين ، مقيمان بدائرة القسم بالتنقيب عن الآثار بإحدى العقارات الكائنة بدائرة القسم .

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه ، وأمكن ضبطهما حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل شقة كائنة بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه محل سكن أحدهما، وكما عُثر بداخله على (أعمال حفر- الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر، وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

سقوط مستريحين الذهب بالغربية

وجهت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين، ونجحت في أشخاص لممارستهم نشاط إحتيالي من خلال تلقي مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها في مجال تجارة الذهب مقابل أرباح والإستيلاء على 8 ملايين جنيه بالغربية.

بداية الواقعة

بداية الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (3 أشخاص ، مقيمين بمحافظة الغربية) بممارسة نشاط إحتيالى من خلال تلقيهم مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الذهب مقابل حصولهم على أرباح ، مما مكنهم من الإستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت (8 مليون جنيه) ، وتوقفوا عن سداد أصول تلك المبالغ ، وكذا الأرباح المتفق عليها التى وعدوا بتوزيعها، وقيامهم بالإستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسهم والهروب.

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم أقروا بممارستهم ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.