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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /704775/ضبط-لص-سرق-صندوق-تبرعات-من-مسجد-بالغربية

تمكن ضباط مباحث قسم ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، من ضبط لص سرق صندوق التبرعات من المسجد الموقف الجديد، بمنطقة الشعبية.

دوت الخليج

كان قد تداول عدد من رواد وسائل التواصل الأجتماعى " فيس بوك "، مقطع فيديو يوضح قيام لص بسرقة صندوق تبرعات خاص مسجد الموقف الجديد بمنطقة الشعبية التابع لدائرة ثان المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية.

صندوق التبرعات

وظهر في مقطع الفيديو قيام بسرقة صندوق التبرعات، وبمراجعة كاميرات المراقبة داخل المسجد تبين قيامه بكسر باب المسجد والدخول وكسر صندوق التبرعات وسرقة محتوياته وبعض محتويات المسجد.

القبض على الشاب

وفي أول تعليق على الواقعة أكدت وزارة الأوقاف في بيانها، أن ما يخص الفيديو الذي تم تداوله على بعض مواقع التواصل لشاب يقوم بسرقة صندوق مسجد الموقف الجديد التابع لإدارة أوقاف المحلة ثان، أنه تم تحرير محضر رقم 11276 لسنة 2022 قسم ثان بخصوص هذه الواقعة، وتم القبض على الشاب الذي قام بهذه السرقة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أنه تم إحالة الشيخ مجدي عبد الرؤوف الرفاعي محمود مدير الإدارة، والشيخ السيد أحمد شعبان المكاوي مفتش المنطقة للتحقيق بديوان عام الوزارة لتقصيرهما في تنفيذ تعليمات الوزارة برفع أي صناديق تبرعات من جميع المساجد.

وزارة الأوقاف

ونبهت الأوقاف على جميع مديري المديريات والإدارات والمفتشين بضرورة التأكد من عدم وجود أي صناديق للتبرعات بالمساجد وفي حالة وجود صناديق للتبرعات سيتم إحالة جميع المقصرين للتحقيق.

قرار النيابة

وقررت نيابة ثان المحلة حبس المتهم بسرقة صنديق النذور بمسجد الموقف الجديد ٤ أيام على ذمة التحقيق.

التيك توك فضحه.. ضبط نقاش قام بالغناء والرقص داخل مسجد

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، في ضبط نقاش قام بالرقص والغناء داخل مسجد والإتيان ببعض الحركات الإستعراضية بصورة ساخرة.

رصد الفيديو

البداية عندما رصدت الاجهزة الامنية تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالغناء والإتيان ببعض الحركات الإستعراضية بصورة ساخرة داخل أحد المساجد كانت تتم أعمال الصيانة والترميم داخله وإستغل تواجده بالمسجد وتسجيله الفيديو المشار إليه.

ضبط المتهم

أمكن تحديد وضبط كلٍ من القائم على النشر والشخص الذى قام بالظهور بمقطع الفيديو نقاش – مقيم بالقليوبية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

فحص الفيديو

وفحصت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، مقطع فيديو تداوله العديد على مواقع التواصل الإجتماعي يتضمن قيام شاب بالرقص على أغاني مهرجانات شعبية داخل مسجد.