انت الان تتابع تفاصيل خبر شون وصوامع البحيرة تستقبل 379 ألف طن قمح حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن إجمالى ما تم توريده من القمح حتى صباح اليوم الخميس، بلغ نحو 379322 طن من القمح المحلي.

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وأوضح المحافظ، أن عدد الشون والصوامع 29 شونة خرسانية بطاقة تصل إلى ما يقرب من 343000 طن، إضافة لـ6 صوامع تضم 48 خلية وطاقة تخزينية إجمالية 237000 طن، وذلك لاستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام وتقدر بنحو 580 ألف طن قمح.

توعية المزارعين

وأشار آمنة، إلى تكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح والالتزام بكميات التوريد المطلوبة، والالتزام بقرار ربط الحصول على السماد وغيره من السلع المدعومة بإيصالات توريد القمح، مشيرا إلى التواصل المباشر مع المزارعين مع المتابعة المستمرة للجان فرز وتحديد نوعية الأقماح الموردة وتسعيرها.

توريد القمح

وشدد المحافظ، على التعامل بكل حسم مع عمليات احتفاظ المواطنين بالقمح، والامتناع عن توريده في إطار المنظومة الرسمية لتوريد القمح، والمرور الدوري على الأراضي المنزرعة بالقمح والتأكد من توريده.

مواقع تخزين القمح

وأكد آمنة، على انتظام العمل بمنظومة توريد محصول القمح المحلي بكل مواقع التخزين بالمحافظة، والتي تعمل بدورها بشكل منتظم في جمع وتخزين محصول القمح من الموردين والمزارعين منذ بداية موسم توريد القمح للعام الحالي.

وأجرى المحافظ، جولات تفقدية لمتابعة توريد القمح داخل الشون والصوامع، مع التشديد على الرقابة على مدار الساعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف في عمليات التوريد.

ضبط ١٣ طن مخصبات زراعية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بوادي النطرون

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف الحملات التموينية الأسواق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة.

ضبط 13 طن مخصبات زراعية مجهولة المصدر

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس مجدي الخضر، بالتنسيق مع مباحث التموين، وخلال حملة برئاسة الأستاذ مفتاح عبد اللطيف، مدير عام التجارة الداخلية، حملة تموينية أسفرت، عن ضبط 13 طن مخصبات زراعية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بأحد مصانع المخصبات الزراعية بوادي النطرون يقوم بإستخدام بودرة بلاط في تصنيع المخصبات والأسمدة الزراعية ويقوم بإعادة تدوير المنتجات المنتهية الصلاحية وتعبئتها بأسماء شركات كبرى مما يعد غشاً تجارياً.