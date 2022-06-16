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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /704772/باقي-8-أيام-الاجازات-الرسمية-2022-القادمة-في-مصر

الاجازات الرسمية 2022 القادمة.. مع الدخول النصف الثاني من عام 2022، تتزايد عمليات البحث للاستعلام عن الاجازات الرسمية 2022 القادمة، والتي تعتبر عطلات رسمية يحصل عليها جميع الموظفين والعاملين في جميع القطاعات المختلفة سواء القطاع الحكومة أو الخاص أو قطاع الأعمال العام..

وفي هذا الإطار، ينشر موقع دوت الخليج موعد الاجازات الرسمية 2022 القادمة، والتي تتزامن مع مجموعة من المناسبات والأعياد سواء الدينية أو الوطنية، وجاءت كالتالي:

إجازات شهر يوليو 2022 للموظفين

يتزامن مع شهر إجازات عديدة تصل إلى 6 أيام نتيجة تزامن مجموعة من المناسبة الدينية والوطنية معًا وهي إجازة عيد الأضحى المبارك 2022 وذكرى ثورة 23 يوليو 1952، وجاءت إجازات شهر يوليو كالتالي:

- من الجمعة 8 يوليو إلى الثلاثاء 12 يوليو «عيد الأضحى المبارك»

- السبت 23 يوليو «ذكرى ثورة 23 يوليو 1952»

- السبت 30 يوليو «رأس السنة الهجرية»

إجازات شهر أكتوبر 2022

وفي شهر أكتوبر، هناك أيضًا إجازات لتزامنها مع مناسبات وطنية ودينية أيضًا، وهما ذكرى انتصار أكتوبر والمولد النبوي الشريف، وفيما يلي نرصد الإجازات خلال شهر أكتوبر:

- الخميس 6 أكتوبر (عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر 1973).

- السبت 8 أكتوبر (عيد المولد النبوي الشريف).

إجازات مدفوعة الأجر

في سياق متصل، نص قانون العمل وقانون الخدمة المدنية، فإن الإجازات الرسمية تكون مدفوعة الأجر، حيث نص قانون الخدمة المدنية رقم 80 لسنة 2016 على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ونظرًا للحفاظ على مصلحة العمل، وعدم توقف عجلة الإنتاج، فقد أعطى قانون العمل، لصاحب العمل، الحق في استقدام العمال يوم الإجازة الرسمية وذلك بشرط أن يقوم بتعويضهم ماديًا، وذلك في حالة الاحتياج الى جهوده في هذا اليوم,

حيث نص قانون الخدمة المدنية على أنه: "ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرا مضاعفا أو إجازة عوضا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.