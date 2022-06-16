انت الان تتابع تفاصيل خبر السم في البسبوسة.. سيدة تقتل طفلى زوجها بعد حملها ببولاق الدكرور حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /704770/السم-في-البسبوسة-سيدة-تقتل-طفلى-زوجها-بعد-حملها-ببولاق-الدكرور

واقعة مؤسفة شهدتها منطقة بولاق الدكرور، بإرتكاب جريمة قتل بحق طفلين على يد زوجة أبيهما، بعد أن تخلصت من الطفل الأكبر منذ شهرين بمحافظة الفيوم، وقبل عدة أيام قتلت الطفل الأصغر عن طريق وضع السم له في البسبوسة، وذلك جعل زوجها يفضح أمرها ويبلغ قوات الشرطة عنها التي أنكرت إرتكابها للجريمتين.

تفاصيل الجريمة

نجحت النيابة العامة ببولاق الدكرور في كشف تفاصيل الجريمة كاملة برئاسة المستشار محمد النبراوي رئيس النيابة، حين أبلغ سائق قسم شرطة بولاق الدكرور باتهام زوجته بقتل طفله البالغ من العمر 5 سنوات وشكه في قتلها الطفل الأكبر البالغ من العمر 7 سنوات منذ شهرين، وذكر الأب في بلاغه أن زوجته التي تزوجها منذ عامين ادعت وفاة ابنه الأكبر طبيعيا وصدقها عندما هرع بالطفل الى مفتش الصحة الذي اخبره أن الوفاة طبيعية نتيجة أزمة قلبية وقام بدفنه في بلدتهم بالفيوم.

وأضاف الأب انه عندما عاد وزوجته وطفله الصغير إلى شقتهما ببولاق الدكرور فوجئ بإصابة الطفل بحالة إعياء شديدة عقب تناوله "بسبوسة" ووفاته فورا وانتابه الشك خاصة ان زوجته طلبت منه نقود لشراء البسبوسة وأعقبها مباشرة وفاة طفله واتهم زوجته بقتل ابنيه.

الزوج متعدد الزيجات

كشفت التحقيقات التي باشرها عمرو علي وكيل أول نيابة بولاق الدكرور أن والد الطفلين متعدد الزيجات والطلاق وأن هذه الزوجة هي الثالثة له وانه تزوجها لعدم إنجابها وأضافت التحقيقات أن المتهمة اكتشفت حملها فقررت التخلص من طفلي زوجها حيث قتلت الطفل الأول بعدما دفعته على الأرض وادعت أنها حاولت إبعاده عن سقوط رف الأطباق "المطبقية" فارتطمت رأسه بالأرض وتم دفنه بشكل طبيعي ثم فكرت في طريقة للتخلص من الطفل الآخر فوضعت له سم فئران في قطعة بسبوسة قدمتها له وما أن تناولها فارق الحياة لصغر سنه.

نفى المتهمة

نفت المتهمة خلال التحقيقات قتلها الطفلين قائلة: "أنا حامل هقتلهم ليه دول ماتوا لوحدهم" فقررت النيابة العامة ندب الطب الشرعي لتشريح جثة الطفل الصغير لتحديد سبب الوفاة كما قررت استخراج جثة الطفل الأكبر من مدفنه بالفيوم لإجراء تشريح له لبيان مدى وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.