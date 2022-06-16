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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /704769/الرئيس-الكيني-يطالب-بنشر-قوات-اقليمية-فى-شرق-الكونغو-الديمقراطية

طالب الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، يوم الأربعاء، بنشر قوات إقليمية فى شرق الكونغو الديمقراطية.

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وذكر الرئيس الكيني فى بيان له:" أدعو إلى نشر القوة الأقليمية لشرق افريقيا برعاية مجموعة شرق افريقيا"

مضيفا أن:" النزاع الدائر فى المنطقة يؤدي إلى تهديد الجهود السياسية الرامية إلى استعادة الاستقرار والنظام فى البلاد التي يبلغ عدد سكانها 90 مليون نسمة".

وأشار الرئيس الكيني أنه:" من المقرر قادة عسكريين من الدول السبع المنضوية فى إطار مجموعة شرق أفريقيا أن يجتمعوا يوم الأحد من أجل التباحث حول التحضيرات المطلوبة لنشر القوة الأقليمية".

كينيا تطالب بسرعة نشر القوات لأستعادة الأستقرار

كما أكد الرئيس الكيني على ضرورة نشر القوة الأقليمية لشرق أفريقيا بشكل سريع فى مقاطعة إيتوري وكيفو الشمالية وكيفو الجنوبية من أجل تحقيق الاستقرار فى المنطقة واستعادة السلام

120 جماعة مسلحة فى شرق الكونغو

ويذكر انه هناك أكثر من 120 جماعة مسلحة فى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وهي منطقة تشهد حالة من عدم الاستقرار منذ عدة سنوات.

ويشار إلى أن من بين هذه الجماعات المساحة حركة 23 مارس او ما تعرف بحركة "أم 23" وهي ميليشا مسلحة يهيمن عليها افراد ينتمون إلى عرقية التوتسي سيطرت على غوما، عاصمة إقليم شمال كيفو لفترة قليلة وذلك قبل أن يتم دحرها فى عام 2013 من خلال عملية مشتركة بين قوة تابعة للأمم المتحدة والجيش الكونغولى.

لكن من جديد عادت حركة "إم 23" لتستأنف القتال فى نهاية العام الماضي متهما الحكومة الكونغولية بعدم التزامها باتفاق ينص على دمج مقاتليها فى صفوف الجيش.

وتسيطر الأن حركة" إم 23 "على بلدة قريبة من الحدود الأوغندية ومن ناحية أخري اتهم الجيش الكونغولى روندا بغزو أراضيها.