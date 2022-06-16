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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /704768/الرئيس-السيسي-احتجنا-حوالي-500-مليار-دولار-لعمل-مشروعات-البنية-التحتية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا نتحدث عن حلم إفريقا من سنين طويلة فاتت، مشيرًا إلى ضرورة أن نضع آليات وخطوات ملموسة لتحقيق حلم القارة الإفريقية في تغيير الواقع.

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وأضاف الرئيس السيسي، خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية الـ 29 للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، أن المقارانات والبيانات تعطينا فرصة للتعرف على الحقائق، موضحًا: "عندنا أكثر من 20 دولة في العالم الغنية، التي تستطيع من خلال قدرتها الاقتصادية والصناعية أن تحقق أهدافها، بقيت الدول تروح فين؟".

وتابع: "يا ترى البنية الأساسية في إفريقا جاهزة لتلبية طموحات الشعوب الإفريقية؟، مثال على مصر، لما جينا نتكلم عن بنية أساسية مناسبة حتى تنطلق نحو التنمية احتجنا 400من إلى 500 مليار دولار"، مشيرًا إلى ضرورة على توفير التمويل اللازم من أجل بنية أساسية تحقق التنمية المطلوبة في إفريقيا.

وأشار إلى ضرورة العمل على تنفيذ مشروعات البنية التحتية لتحقيق التكامل بين دول القارة الإفريقية، متابعًا: محتاجين تكمال وبنية أساسية قوية في إفريقيا، هنحقق ده إزاي مش قادرين نروح لإثيوبيا بالقطر أو كينيا بالقطر، ومفيش خطوط طيران ولا طريق".

وشدد على أن إفريقيا لن تعبر لتحقيق أهداف التنمية إلا من خلال التكامل وتجاوز الخلافات.

الرئيس السيسي: احتجنا حوالي 500 مليار دولار لعمل مشروعات البنية التحتية

وأكد ضرورة أن نضع آليا وخطوات ملموسة لتحقيق حلم القارة الإفريقية في تغيير الواقع، مشيرًا إلى أن الأمن والاستقرار هما أساس تحقيق التنمة "في استقرار يبقا في أمل مفيش استقرار يبقا مفيش أمل".

وقال: إزا كانت أوكرانيا بتطلع 60 مليون طن قمح، وهي مساحتها 600 ألف كم مربع، الحقيقة إن الدولة دي عشان تصدر الحبوب الغذائية، كان لديها بنية أساسية قوية من الزراعة و كهرباء وطرق وصوامع، لذلك يجب أن نوفر البنية التحتية المناسبة لتحقيق المشروعات المختلفة.