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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /704767/يورجن-كلوب-يحتفل-بعيد-ميلاده-الـ55-ماذا-قدم-الرجل-العادي-مع-ليفربول

يحتفل اليوم الخميس الموافق 16 من يونيو ، الألماني يورجن كلوب بعيد ميلاده، فمدرب ليفربول من مواليد هذا اليوم لعام 1967.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تولى قيادة ليفربول بداية من عام 2015، وتمكن من إعادة هيبة الفريق الأوروبية من جديد، بعدما غاب الفريق لفترة الكبيرة عن التواجد على منصات التتويج.

حقق كلوب مع ليفربول العديد من الألقاب لعل أهمها الدوري الانجليزي، والذي كان قد استمر الفريق الإنجليزي في فقدانه لفترة استمرت قرابة ال 30 عام، وبعدها تم فك العقدة عام 2020 بالفوز بالبطولة للمرة 19 في تاريخهم.

ونرصد لكم خلال هذا التقرير أبرز إنجازات يورجن كلوب:

دوري أبطال أوروبا مرة وحيدة عام 2019

كأس العالم للأندية 2019

السوبر الأوروبي 2019

الدوري الإنجليزي 2020

كأس الاتحاد الإنجليزي 2022

كأس رابطة الأندية الإنجليزية 2022

الدوري الألماني مرتين عام 2012، 2013

كأس ألمانيا مرة وحيدة

السوبر الألماني مرتين

أفضل مدرب في العالم مرتين.

نتيجة مباراة ليفربول وريال مدريد

و توج فريق ريال مدريد بطلًا لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه على فريق ليفربول بهدف مقابل لا شيئ ، في المباراة التي أقيمن بالعصامة الفرنسية باريس، وسط حضور جماهيري يقدر بـ 80 ألف مشجع.

وتقدم فينسيوس جينور لريال مدريد في الدقيقة 59، من عمر المبارة.

وانتهت أحداث المباراة الأول لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، بين فريقي ريال مدريد وليفربول، بالتعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة التي تقام في العاصمة الفرنسية باريس، وسط حضور 80 ألف متفرج تقريبًا.

وشهدت أول نصف ساعة سيطرة واضحة لفريق ليفربول، الذي أضاع 3 فرصة محققة للتسجيل عن طريق محمد صلاح وساديو ماني، الذي سدد الكرة في القائم الأيمن لحارس فريق ريال مدريد في الدقيقة 20، في أخطر فرص اللقاء على الإطلاق، قبل أن يعود فريق ريال مدريد إلى المباراة في نهاية الشوط الأول، حيث سجل كريم بنزيما هدفًا في الدقيقة 45، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وفي الشوط الثاني تألق كورتوا وتصدى لفرصة هدف محققة من محمد صلاح في الدقيقة 68 من عمر المباراة، إضافة إلى تصديه فيما بعد لمجموعة كبيرة من الفرصة المحققة لفريق ليفربول.