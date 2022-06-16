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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /704764/موعد-ظهور-نتيجة-الدبلومات-الفنية-2022-الفصل-الدراسي-الثاني

يبحث العديد من أولياء الأمور طلاب الدبلومات الفنية 2022 عن موعد إعلان نتيجة شهادة الدبلومات الفنية بجميع نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج) بنظام (3 سنوات /5 سنوات).

دوت الخليج

وبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الدبلومات الفنية 2022، 830 ألفًا و753 طالب/طالبة بجميع النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الفصل الدراسي الثاني

وكشف الدكتور محمد عمارة رئيس قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد إعلان نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2022.

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حقيقة تسريبات امتحانات الدبلومات الفنية الترم الثاني 2022

وقال رئيس قطاع التعليم الفني، في تصريحات خاصة ل"دوت الخليج"، إنه سيتم الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية عقب الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة لكراسات الإجابة للطلاب ، مؤكدا أنه من المقرر إعلان نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022 ، نهاية شهر يونيو الجاري.

وبحسب بيانات صاردة عن وزارة التربية والتعليم، بلغ عدد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بامتحانات الدبلومات الفنية هذا العام، لجميع النوعيات بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية (23) لجنة إدارة، بالإضافة إلى (25) لجنة نظام ومراقبة، كما بلغ عدد لجان سير الامتحان لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام حوالي (3080) لجنة امتحانية.

وعقدت امتحانات الدبلومات الفنية 2022، داخل لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس، وسط متابعة ورقابة شديدة من قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وقطاع التعليم الفني.

وأجريت امتحانات الدبلومات الفنية، خلال الفترة من 28 مايو 2022 وحتى الخميس 9 يونيو 2022، وسارت بشكل جيد دون مشكلات تؤثر على سير الامتحانات.

إلغاء نظام المدرسة 5 سنوات بالمدارس الفنية

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تطبيق نظام موحد للدراسة بمدارس التعليم الفني، وإلغاء المدارس الفنية نظام 5 سنوات.

وأرسلت وزارة التربية والتعليم، خطابا مهما للمديريات التعليمية بشأن تطبيق نظام موحد للدراسة بمدارس التعليم الفني وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية، بهدف اكساب الطلاب الجدارات الفنية التي تؤهلهم للمنافسة على وظائف في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي ودفع عجلة الاقتصاد، وكذلك فتح مسار لاستكمال الطلاب دراستهم بالتعليم العالي.

وقالت الوزارة، إنه في ضور الكتاب المرسل من الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، بشأن تطبيق البرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية وفقا للجدارات المهنية بالصف الأول الثانوي الفني نظام السنوات الثلاث والخمس سنوات بمدارس التعليم الفني الحكومية والخاصة بمختلف نوعياتها الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية وذلك عند فتح باب القبول بالأول الثانوي بمدارس التعليم الفني اعتبارا من العام الدراسي 2022/2023.

وشددت على ضرورة اتخاذ اللازم نحو الآتي:

_ أن جميع مدارس التعليم الفني اعتبارا من العام الدراسي 2022/2023 ستكون على نظام السنوات الثلاثة وسيطبق بها البرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية على الجدارات

_ الإعلان في جميع المدارس الفنية نظام السنوات الخمس حكومي وخاص بأن هذه المدارس سيطبق بها البرامج الدراسية المطورة ستكون على نظام الثلاث سنوات

_ يراعى عند وضع التنسيق الخاص بالمدارس الفنية أن تكون حسب الإمكانيات المتوفرة بالمدارس من حيث عدد الفصول وتوافر أماكن التدريبات العملية المجهزة.

_ في حالة وجود طلاب يرغبون في التقدم للالتحاق بمدارس التعليم الفني وعدم قدرة المدارس على استيعاب هؤلاء الطلاب أو مجموعهم أقل من المجموع الذي تم تحديده بتنسيق القبول بالتعليم الفني فيتم الحاقهم على نظام الخدمات فترة مسائية كطلاب منتظمين.