رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الدنماركى يستقبل للسفير المصري

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 12:28 مساءً - استقبل رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الدنماركى النائب "بيرتيل هاردر" السفير كريم شريف، سفير جمهورية مصر العربية في كوبنهاجن، حيث قام بتسليمه خطاب الدعوة الموجه إليه من نظيره النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وذلك في إطار تبادل الزيارات، خاصة عقب الزيارة التى قام بها وفد لجنة العلاقات الخارجية إلى كوبنهاجن خلال الفترة من ١٥ الى ٢٠ مايو ٢٠٢٢.

نقل السفير المصرى تحيات رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصرى، وتطلعه لقيام الجانب الدنماركي بتلبية الدعوة الموجهة لزيارة القاهرة على رأس وفد من البرلمان الدنماركي، حيث رحب رئيس لجنة العلاقات الخارجية الدنماركي بتلبية الدعوة في موعد يتم الاتفاق عليه بين الجانبين.

وقد أعرب النائب "بيرتيل هاردر" عن تقديره لزيارة الوفد البرلماني المصرى الأخيرة للدنمارك، والتي يعتبرها بمثابة باكورة التعاون البرلماني المستقبلي بين البلدين عبر لجنتي العلاقات الخارجية بالبلدين، كما أعرب عن تطلعه لروية التطورات الملموسة التى تشهدها مصر فى شتى المجالات على أرض الواقع خلال الزيارة، فضلاً عن مواصلة التنسيق والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتعرف على رؤى مصر بصددها.