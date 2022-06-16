الرئيس السيسي يشهد انطلاق الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 12:28 مساءً - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم /الخميس/ انطلاق الاجتماعات السنوية الـ29 للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفركسيم بنك" بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويشارك في الاجتماعات، التي ينظمها البنك المركزي المصري بالتعاون مع "أفركسيم بنك"، أكثر من 3 آلاف شخصية مصرفية وحكومية ودولية رفيعة المستوى، بحضور محافظي البنوك المركزية ورؤساء الحكومات والوزراء الأفارقة، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية وعلى رأسها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والبنك وصندوق النقد الدوليين بجانب ممثلي البنوك والهيئات والخبراء الدوليين.

يشار إلى أن أفركسيم بنك مؤسسة مالية متعددة الأطراف لعموم إفريقيا تعني بتمويل وتعزيز التجارة داخل وخارج إفريقيا، ويعمل على ابتكار حلول تمويلية تدعم تحول هيكل التجارة في إفريقيا، وتسريع التصنيع والتجارة داخل المنطقة، وبالتالي تعزيز التوسع الاقتصادي في إفريقيا.

وأطلق البنك الداعم لاتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) نظام الدفع والتسوية لعموم إفريقيا (PAPSS) الذي اعتمده الاتحاد الإفريقي كمنصة الدفع والتسوية لدعم تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

ويعمل "أفركسيم بنك" مع الاتحاد الإفريقي وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لتطوير مرفق التكيف لدعم الدول من أجل المشاركة الفعالة في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.