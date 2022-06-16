عاجل.. السيسى: أول تحد للتنمية فى إفريقيا هو وجود بنية أساسية قوية

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس السيسى، خلال جلسة حوارية بالافتتاح الرسمى للاجتماعات السنوية لبنك التصدير والاستيراد الإفريقى "أفركسيم بنك" بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه لا يوجد موانئ وطرق وخطوط سكك حديد للتكامل بين دول القارة.

ولفت إلى أن أوكرانيا تنتج 60 مليون طن قمح على الرغم أن مساحتها 600 ألف كيلومتر، مؤكدًا أن ما حدث يؤكد أن هناك إرادة متواجدة على الأرض، وبنية أساسية مطلوبة للزراعة، وأن تذليل العقبات أمام مشروعات البنية التحتية أهم الأولويات لتحقيق التنمية فى إفريقيا.

وتشارك أكثر من 3 آلاف شخصية مصرفية وحكومية ودولية رفيعة المستوى فى الاجتماعات السنوية الـ 29 لبنك التصدير والاستيراد الإفريقى (أفركسيم بنك)، والتى ينظمها البنك المركزى المصرى بالتعاون مع "أفركسيم بنك".

يأتى ذلك بحضور محافظى البنوك المركزية ورؤساء الحكومات والوزراء الأفارقة، وممثلى المنظمات الدولية والإقليمية وعلى رأسها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى والبنك وصندوق النقد الدوليين بجانب ممثلى البنوك والهيئات والخبراء الدوليين.

ومن المقرر أن تشهد الاجتماعات التى تستمر لمدة 4 أيام (من 15 وحتى 18 يونيو الجارى)، عقد 30 جلسة عامة ورئيسية، بالإضافة إلى معرضين حول البرامج والمبادرات الرئيسية لدعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إطار اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، والبرامج والمبادرات الرئيسية بنك التصدير والاستيراد الإفريقى والتى تهدف للإسراع فى عملية تنويع التجارة الإفريقية وتطبيق منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية.