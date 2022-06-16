عاجل- السيسى: مصر أنفقت 500 مليار دولار فى 7 سنوات لتحقيق أهدافها التنموية

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس السيسى، خلال جلسة حوارية الافتتاح الرسمى للاجتماعات السنوية لبنك التصدير والاستيراد الإفريقى "أفركسيم بنك" بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن حلم إفريقيا نتحدث عنه منذ سنوات ماضية ولم يتحقق، لافتا إلى أن المقارنات تعطينا فرصة للتعرف على الحقائق والاستنتاجات.

وأشار إلى أن مصر أنفقت خلال 7 سنوات ما يقرب من 500 مليار دولار؛ لتحقيق أهدافها التنموية، متسائلا هل البنية الأساسية التى تغير الواقع فى إفريقيا جاهزة لتحقيق هذا الهدف؟

وتشارك أكثر من 3 آلاف شخصية مصرفية وحكومية ودولية رفيعة المستوى فى الاجتماعات السنوية الـ 29 لبنك التصدير والاستيراد الإفريقى (أفركسيم بنك)، والتى ينظمها البنك المركزى المصرى بالتعاون مع "أفركسيم بنك".

يأتى ذلك بحضور محافظى البنوك المركزية ورؤساء الحكومات والوزراء الأفارقة، وممثلى المنظمات الدولية والإقليمية وعلى رأسها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى والبنك وصندوق النقد الدوليين بجانب ممثلى البنوك والهيئات والخبراء الدوليين.

ومن المقرر أن تشهد الاجتماعات التى تستمر لمدة 4 أيام (من 15 وحتى 18 يونيو الجارى)، عقد 30 جلسة عامة ورئيسية، بالإضافة إلى معرضين حول البرامج والمبادرات الرئيسية لدعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إطار اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، والبرامج والمبادرات الرئيسية بنك التصدير والاستيراد الإفريقى والتى تهدف للإسراع فى عملية تنويع التجارة الإفريقية وتطبيق منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية.