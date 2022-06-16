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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 11:44 صباحاً - محمد السيد - /704763/بيدوروا-على-الكنز-ضبط-شخصين-لتنقيبهما-عن-الآثار-بعين-شمس

نجحت مباحث القاهرة في ضبط شخصين، لقيامهما بالحفر والتنقيب عن الأثار داخل عقار بمنطقة عين شمس، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم التنقيب عن الآثار ، تمكن رجال المباحث من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار.

بداية الواقعة

البداية عندما أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة قيام شقيقين ، مقيمان بدائرة القسم بالتنقيب عن الآثار بإحدى العقارات الكائنة بدائرة القسم .

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه ، وأمكن ضبطهما حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل شقة كائنة بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه محل سكن أحدهما، وكما عُثر بداخله على (أعمال حفر- الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر، وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

سقوط مستريحين الذهب بالغربية

وجهت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين، ونجحت في أشخاص لممارستهم نشاط إحتيالي من خلال تلقي مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها في مجال تجارة الذهب مقابل أرباح والإستيلاء على 8 ملايين جنيه بالغربية.

بداية الواقعة

بداية الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (3 أشخاص ، مقيمين بمحافظة الغربية) بممارسة نشاط إحتيالى من خلال تلقيهم مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الذهب مقابل حصولهم على أرباح ، مما مكنهم من الإستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت (8 مليون جنيه) ، وتوقفوا عن سداد أصول تلك المبالغ ، وكذا الأرباح المتفق عليها التى وعدوا بتوزيعها، وقيامهم بالإستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسهم والهروب.

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم أقروا بممارستهم ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

سقوط مستريح الأدوية بـ قنا

وجهت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين، ونجحت في ضبط شخص، لاتهامه بتلقي مبالغ مالية عن طريق الإحتيال على المواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية مقابل أرباح مالية كتفق عليها وأستولى على 10 ملايين جنيه.

التحريات والمعلومات

بداية الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة قنا) بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها ، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت (10 مليون جنيه) وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ ، وكذا الأرباح المتفق عليها التى وعد بتوزيعها والهروب.

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.