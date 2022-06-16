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القاهرة في الخميس 16 يونيو 2022 11:44 صباحاً - محمد السيد - /704757/ضبط-تاجر-سلاح-بحوزته-3-بنادق-ألية-بالقليوبية

تحريات الأمن

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية قيام (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو زعبل بالقليوبية) بالإتجار فـى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص متخذاً من دائرة مركز شرطة الخانكة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته 3 بنادق آلية -4 خزينة –عدد من الطلقات لذات العيار- مبلغ مالى – هاتف محمول ) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

3 اشخاص يذبحون ماشية نافقة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" يتضمن ظهور عدد 3 أشخاص حال قيامهم بذبح ماشية نافقة بأسيوط.

فحص وضبط المتهم

وبالفحص أسفرت الجهود عن تحديد مرتكبى الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

سقوط عصابة الشرطة المزيفة

نجح رجال المباحث في القبض علي عناصر تشكيل عصابى تخصصوا فى إرتكاب جرائم سرقة المواطنين بالإكراه في مصر القديمة بأسلوب إنتحال صفة رجال شرطة ، تمت عملية الضبط بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم السرقات.

بداية الواقعة

بداية الواقعة عندم تلقى اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة معلومات وتحريات مؤكده من مباحث قسم مصر القديمة بقيام 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية مقيمون بالقليوبية بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواطنين بأسلوبى "إنتحال صفة رجال شرطة ، والإكراه" والتردد على إحدى المناطق بدائرة القسم بدعوى رغبتهم فى إستئجار إحدى الشقق السكنية بذات المنطقة لمدة 3 أيام.

ضبط المتهمين

علي الفور تم إعداد الأكمنة وتم ضبطهم اثناء إستقلالهم سيارة مستأجرة قيادة أحدهم وبحوزتهم طبنجة صوت وطلقتين صوت وزجاجة بلاستيك بداخلها سائل شفاف خاص بتنظيف السلاح و ٢ جهاز لاسلكى و ٢ صاعق كهربائى"إلكترك" وغطاء رأس أسود اللون "كاب" و 3 بكرة لاصق بلاستيك عريض وزجاجة تحوى مخدر موضعى ومبلغ مالى .

اعتراف المتهمين

وإعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواطنين بأسلوبى "إنتحال صفة رجال شرطة ، والإكراه " بإستخدام المضبوطات بالإشتراك مع آخر "يحمل جنسية إحدى الدول" عقب قيام الأخير بإستدراج المواطنين الراغبين بتحويل مبالغ مالية داخل البلاد من ذويهم العاملين خارج البلاد عقب إيهامهم بقدرته على تحويل الأموال من خارج البلاد بالعملة الأجنبية لداخلها بطرق غير مشروعة وبالمخالفة للقوانين المنظمة لذلك وتحويلها للعملة المصرية مقابل تحصلهم على عمولة وحال حضورهم لإستلام المبالغ المالية بالعملة المصرية يقوم المتهمين المضبوطين بإنتحال صفة رجال شرطة وإكراههم على التواصل مع ذويهم بالخارج لتسليم المبلغ المالى بالعملة الأجنبية لأشخاص طرف المتهم الهارب، كما إعترفوا بالإشتراك مع المتهم الهارب بإرتكاب واقعة بذات الأسلوب ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.